Harminc éve nem látott, óriási változás jöhet az áruházláncoknál

A kormányzati szándék szerint az elkövetkező időkben létrejöhet a nemzeti kiskereskedelem kikezdhetetlen rendszere - fogalmazott az üggyel foglalkozó kormánypárti képviselő, elismerve, hogy egyetlen nyugati céget sem szoríthatnak ki az országból.

Úgy tűnik teljes gőzzel rámozdult a kormány és holdudvara a kiskereskedelem magyarosítására - ahol fát vágnak, ott bizony hullik a forgács is. A Magyar Nemzeti Kereskedelmi Szövetség a magyar tulajdonú kiskereskedelmi vállalatok szövetsége a cégekhez hasonlóan támogatja a kormány szándékát az ágazat magyarosítására - derül ki a kormányközeli Magyar Nemzet cikkéből. A szervezet együttműködik olyan gazdasági programok kidolgozásában, amelyek a magyar termékeket és kereskedőket erősítik.

Jelenleg az élelmiszerek forgalmazásának több mint hatvan százaléka realizálódik a multiknál. A kisebb tőkeerejű hazai szereplőknek biztosan kellenek majd a felzárkóztatóprogramok. A szervezet szerint elengedhetetlen lesz a versenytársak együttműködése is, ami a bejelentéssel eldördült startpisztolyra egységbe szerveződő nemzeti cégek részéről, úgy tűnik, megtörténhet.

A Tesco a multigyakorlat szerint a foglalkoztatásban is rontotta az esélyeket, mivel éveken át szándékosan alacsonyan tartotta a béreket - mondta Bubenkó Csaba , a Kereskedelmi Dolgozók Független Szakszervezetének (KDFSZ) elnöke.

Csőre tölt a fideszes politikus

A kormányzati szándék szerint az elkövetkező időkben ugyanis az agrárium újrapozicionálása mellett a nemzeti kiskereskedelem kikezdhetetlen rendszere is létrejöhet - mondta a Magyar Nemzetnek Szatmáry Kristóf, aki a gazdasági tárcánál a belgazdaságért felelős államtitkári feladatok után 2014-től a Lázár János vezette Miniszterelnökség miniszteri biztosaként képviselte tovább a 2010-ben kijelölt irányt, a kiskereskedelem területén a magyar tulajdon fölényének megteremtését.

(Szatmáry Kristóffal külön cikk készült a lapban, amely címe: A multicég távozásakor csak a magyarokkal tárgyal tovább a kormány. Ezzel vélhetően a Tesco sokat emlegetett - de a cég által mindig cáfolt - kivonulására célozhattak a napilap sajtómunkásai - a szerk.) A politikus szerint ugyan még hátravan az erőviszonyok szükséges átfordulása, de egy évtized elmúltával sem vagyunk elkésve, mostanra állt össze minden ahhoz, hogy megvalósuljon a nemzeti tulajdon túlsúlya.

Készüljetek!

A kormányzati üzenet kapcsán elmondta: a multik belső piacán is érzékelhetők olyan iparági bemozdulások és zajlanak folyamatok, amelyek alapján esélyes, hogy az itthon vezető szerepet betöltő külföldi vállalatok egyike megválik a hónapok óta közismerten csomagban árusított régióbeli üzleteitől. A fideszes politikus szerint a kormány szerepe az, hogy megoldja a lakosság napi fogyasztásának kiszolgálását, akkor is, ha valamelyik szereplő a kivonulásról dönt.

Mint mondta, a járvány is befolyásolja a folyamatok várható kimenetelét, ezért egyelőre legyenek figyelemmel, készüljenek, tervezzenek a cégek, mert ha megérett a helyzet, elérhető közelségbe kerül a piacon fajsúlyosabb nemzeti kereskedelem. Ugyanakkor kiszorítani egyik céget sem akarják, nincs is rá jogi lehetőség - tette azért hozzá a családilag a kiskereskedelemben is érdekelt politikus.