Három nyomozás is folyik Borkai ügyében

Polt Péter legfőbb ügyész írásbeli válaszban erősítette meg, hogy folyik nyomozás Borkai Zsolt lemondott győri polgármester ügyében, ahogy a szocialista kispesti képviselő, Lakner Csaba esetét is vizsgálják.

Szabó Dániel , 2020. január 2. csütörtök, 19:21 Fotó: MTI Fotó / Krizsán Csaba

Borkai Zsolt volt polgármestert és más személyeket érintő feljelentések alapján nyomozás van folyamatban a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda Korrupció és Gazdasági Bűnözés Elleni Főosztály Kiemelt Ügyek Osztályán 29022-693/2019.bü., 29022-719/2019.bü., illetve 29022-722/2019.bü. számon, amely ügyekben gyanúsítotti kihallgatásra nem került sor - válaszolta a vádhatóság vezetője az LMP-s Ungár Péter írásbeli kérdésére.

A korábbi fideszes győri polgármester esetében még a 2019 októberi önkormányzati választások előtt robbant ki szex-botrány, ami aztán a városvezető körüli furcsa korrupciógyanús ügyekről szóló vitává alakult át a közbeszédben. Most Polt Péter válaszából az olvasható ki, hogy a három eltérő ügyszám alapján, három különböző nyomozás is folyik, ahogy azt korábban a 24.hu is írta egy értesülés alapján.

Emellett szintén a választások előtt pattant ki egy másik ügy is, Lackner Csaba MSZP-s kispesti képviselővel kapcsolatban is, akiről olyan hangfelvételeket közöltek, amelyeken kenőpénzekről és más korrupciógyanús témákról van szó. Valamint közöltek róla egy olyan videót is, ahol ugyanilyen kérdésekről beszélget, de egy drogpartinak látszó környezetben. Polt azt is közölte, itt is több ügyben nyomoznak.