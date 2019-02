Három új csatorna jön a UPC csomagjában

A UPC Magyarország és a FilmBox csatornákat üzemeltető SPI International Magyarország új megállapodást kötött a 2019-2022 közötti időszakra. Így pedig 3 új csatornával bevezetésre kerül a FilmBox Pro csomag.

Folytatódik az együttműködés a FilmBox csatornákat üzemeltető SPI International Magyarország, illetve a UPC Magyarország között. A két cég a 2019. február 1-től 2022. december 31-ig tartó időszakra írta alá az újabb megállapodást, amelynek értelmében 3 új csatornával bevezetésre kerül a FilmBox Pro csomag - írja a DTVnews.hu.

Az új szerződés után is megmaradnak ebben, így továbbra is elérhető lesz a Filmbox Extra, a Filmbox Premium, a Filmbox Family és a Filmbox Plus. De február 14. óta három új adó is bekerült a FilmBox Proc csomagba: a GameToon, a FightBox és a DocuBox. A felnőttfilmekre fogékonyaknak pedig a Digital Active csomagban lesz elérhető az Eroxxx csatorna. Újdonság továbbá, hogy MyPrime applikáción keresztül a több száz kiemelt tartalmat kínáló FilmBox On Demand szolgáltatás is hozzáférhetővé válik minden UPC előfizető számára.

Az új csatornák közül a Gametoon a 127-es programhelyre került, Magyarországon elsőként sugároz teljes műsoridőben kizárólag esport és videojáték-rajongóknak szóló programokat. A 125-ös programhelyen található FightBoxon olyan küzdősportok közvetítéseit lehet követni, mint a kickbox, az MMA, a férfi és női ökölvívás, a szkander, a szumó, a capoeira, vagy a ketrecharc. A 126-os programhelyen fogható DocuBox csatornán pedig díjnyertes dokumentumfilmek és ismeretterjesztő sorozatok kerülnek képernyőre.

Február elején pedig a Spíler TV-k kínálata is befutott a szolgáltatóhoz.