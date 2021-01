Három útvonalat törölt a Wizz Air

Három nyugat-balkáni járatot kivett a menetrendjéből a Wizz Air. Ez azt jelenti, hogy az állami támogatás áprilisi kifutása után jó esetben is csak kettő üzemel majd tovább piaci alapon - írja a Forbes.

A lap beszámol arról, hogy a magyar állam 2016 végén írt ki pályázatot támogatott útvonalak repülésére, ezen egyedüli indulóként nyert a Wizz Air. A kormány célja az volt, hogy a Malév csődje óta piaci alapon népszerűtlen útvonalakra a gazdasági kapcsolatok élénkítésének céljával tereljen forgalmat, a siker azonban kérdéses.

Az, hogy erre maximum 4 milliárd forintot szántak, nyilvánosságra került, a Wizz Airnek kifizetett támogatás pontos összege azonban majd csak később, a támogatási időszak végén ismerhető meg.

Az első másfél évben nem kellett az időarányosan maximálisan járó teljes összeget kifizetni, mert egy kis része a járatoknak pótlás nélkül is gazdaságosan működött. Az elmúlt egy év nagy részében a balkáni útvonalak is szüneteltek, ezzel csökkent a Wizz Airnek fizetendő összeg is. A jelenlegi menetrend szerint a balkáni járatok februártól újraindulhatnak, ám ez a cikk szerint pénzkidobás lenne. Üzleti alapon az ünnepek után szinte teljesen leállt a Wizz Air Magyarországon is, a héten összesen 4 járata indul el 3 célállomásra és a balkániakon túl februárra is csak 3 útvonal újraindulását tervezik. Mindenesetre a lap becslése szerint 2,5 és 3 milliárd forint közötti összegbe kerülhet az adófizetőknek a balkáni repülés négy évig tartó támogatása.