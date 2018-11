Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Hárommilliárdért épül csomagolóanyag-üzem Hatvanban

Hárommilliárd forintból megépült, 100 embernek munkát adó csomagolóanyag-üzemet adtak át csütörtökön a Heves megyei Hatvanban, az eseményen a pénzügyminiszter a gazdaság egyik erősödő pillérének nevezte a csomagolóanyag-ipart.

Az elmúlt időszakban több lábra kezdett állni a magyar gazdaság; az autóipar, a mezőgazdaság és élelmiszeripar mellett az építőipar, papír- és gyógyszeripar egyes területei is erősítik a gazdaságot, és felzárkózik melléjük a csomagolóanyag ipar is. Az ágazat belföldi forgalmának értéke eléri a magyar GDP 1,6 százalékát, és jelentős szerepe van az exportban is - idézi Varga Mihályt az MTI.

A hatvani Nordfilm Packaging Kft. 1,3 milliárd forintos kormányzati támogatást kapott a nagyvállalati beruházási támogatási program keretében. A pénzügyminiszter emlékeztetett rá, hogy a kormány 2015-ben indította a programot olyan vállalkozások számára, amelyek kiszorulnak a kis-és középvállalkozóknak támaszt adó uniós forrásokból, és a tervezett fejlesztést tőkehelyzetük nem teszi lehetővé. A Nordfilm Packaging Kft. ilyen vállalat, az üzem modern technológiája, az új eljárások, a magas hozzáadott értékű termékek igazolják a támogatást - tette hozzá.

Nagy-Kaszap László ügyvezető igazgató elmondta: a Nordfilm Packaging Kft. magyar tulajdonú zöldmezős beruházás, célja, hogy Kelet-Közép-Európa vezető csomagolóanyag-gyártójává váljon. A termelőüzem része egy modern mérőműszerekkel felszerelt labor, a gyártási folyamat központja a nyomtatás. A kft. a flexibilis csomagolóanyagok piacán az állateledel, élelmiszer és ital, higiénia és szépségápolás, a háztartás és vegyipar piacán kínálja majd termékeit.