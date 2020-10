Hat év után vádat emeltek a játszótér-botrányos ügyben

Uniós támogatással játszótereket újítottak fel, de azokat jelentősen túlárazták. Hat évig tartó nyomozás után négy férfi ellen emelt vádat a Fővárosi Főügyészség az uniós csalás elleni hivatal, az OLAF ajánlása alapján, félmilliárd forintos költségvetési csalás miatt. Az érintett önkormányzatok 1,7 milliárd forint kormányzati segítséget kaptak az uniós támogatások visszafizetéséhez.

Az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) ajánlása alapján indult bűnügyben a Fővárosi Főügyészség uniós támogatás és magyar költségvetési forrás jogosulatlan igénybevétele miatt nyújtott be vádiratot, és indítványozta, hogy a bíróság ítélje a vádlottakat letöltendő börtönbüntetésre - írta keddi közleményében a Fővárosi Főügyészség.

Egy 59 éves férfi, aki egy pályázatírással is foglalkozó céget vezetett, 2007-ben megtudta, hogy 2008-ban európai uniós támogatások igényelhetők kültéri, közcélú játszóterek kialakítására, illetve meglévő ilyen játszóterek korszerűsítésére, amely keretében a támogató hatóság az összes kiadás 100 százalékát megtéríti. A férfi elhatározta, hogy a támogatási rendszert kijátszva, valótlan árajánlatok alapján, eltúlzott összegekre fog pályázni, amelyből jogtalan haszonra tesz szert. Az elkövetésbe bevonta munkatársait, egy 42 éves és egy 41 éves férfit, illetve egy 64 éves üzletembert, aki kifejezetten a későbbi kivitelezésekre alapított egy új céget - ismertette a vádirat lényegét a főügyészség.

A pályázatíró cégtől 5000 főnél kevesebb lakosú településeket kerestek meg azzal a lehetőséggel, hogy az önkormányzat számára pályázati pénzből, a településnek lényegében ingyen felújítják a játszótereket, ha őket bízzák meg. A vádlottak kialakítottak egy rendszert, amelyben jelentősen túlárazott ajánlatokat kértek be más cégektől és ezeket felhasználva, pályáztak egy budapesti központi hivatalnál a támogatásokra, amelyeket el is nyertek. A kivitelezést 60 önkormányzat esetében ténylegesen sokkal kisebb ráfordítással valósították meg, azonban a számlákat a piaci árat jelentősen meghaladó összegekről állították ki, és azokat így nyújtották be a kifizető hatóságnak. A vádlottak ezzel részt vettek az uniós és a hazai költségvetés megkárosításában, amelyek az ügyleteket 75-25 százalékos arányban finanszírozták.

2009 és 2013 között a vádlottak közül hárman 536 millió forintot meghaladó vagyoni hátrányt okoztak, negyedik társuk közel 187 millió forint vagyoni hátrány okozásában működött közre.

A kormány kimentette az önkormányzatokat

Az OLAF a támogatások visszafizetését indítványozta, kamatokkal együtt, amit elfogadott a támogatást osztó, a Földművelésügyi Minisztérium alá tartozó Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal. Mivel az önkormányzatok jelezték, hogy a pénzt nem tudják visszafizetni, a kormány juttatott nekik egy 2015. április 20-ai határozatával 1,78 milliárd forintot a "működőképességük megőrzése érdekében", vagyis visszafizette helyettük Brüsszelnek az uniós támogatást, hogy ne menjenek csődbe - írta az Átlátszó. Az OLAF vizsgálata 166 projektet talált túlárazottnak. A projektet menedzselő cég (Info-Datax Kft.) játszóterei úgy voltak beárazva, hogy a fővállalkozó cég (Bauble Kft.) a megbízási díjából át tudjon annyit utalni egy alapítványnak (Nemzeti Horizont Alapítvány), hogy abból ki lehessen fizetni az önkormányzatok önrészét, a nettó uniós finanszírozású beruházás esetében a bekerülési költségek áfáját - írta az ügyről a hvg.hu 2015-ben. A játékokat a Rark Kft. gyártotta le. A pályázati támogatás 1,4 milliárd forint volt, az alapítvány pedig 378 millió forintot kapott és osztott szét a projektköltségekből az önkormányzatok között. A csalás elleni hivatal szerint ez a pénz a főkivitelező és az alvállalkozók projektárainak különbözetéből származhatott, és fiktív számlák révén kerülhetett a közreműködő cégekhez - írta az Átlátszó.hu 2019-es cikkében. Azaz az önkormányzatok önrészét is az uniós támogatásból állták.

Az OLAF vizsgálta a támogatásokat és ajánlásokkal élt a Legfőbb Ügyészség felé. Az ügyészség - bár erre jogszabályi kötelessége nincs - minden OLAF-ajánlás alapján büntetőeljárást indít, így tett jelen ügyben is - olvasható az ügyészségi közleményben.

A Fővárosi Főügyészség a Nemzeti Adó- és Vámhivatal által széleskörűen lefolytatott (hat évig tartó - a szerk.) nyomozás eredményeképpen különösen jelentős, illetve egy terhelt esetében különösen nagy vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás bűntette miatt emelt vádat. Az ügyészség indítványozta vádiratában, hogy a bíróság ítélje a négy férfit letöltendő börtönbüntetésre és pénzbüntetésre, ezen túl tiltsa el őket a közügyek gyakorlásától és a cégvezetéstől. Az 59 éves férfi jelenleg más ügyben letartóztatásban van, társai szabadlábon védekeznek - írta a főügyészség.