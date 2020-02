Hatalmas profit a K&H-nál

Eredményes tavalyi éven van túl a K&H. A banknál nőtt a hitelezés és a megtakarítások is gyarapodtak, és a biztosító mindkét ága is remekelt.

Tavaly 50,7 milliárd forintos nettó eredményt ért el a K&H Bank - mondta David Moucheron vezérigazgató a bank sajtótájékoztatóján. Ez ugyan elmaradt a 2018-astól, de abban az évben egyszeri tételek miatt lett 59,7 milliárd forintos a profit. Az egyszeri tételektől megtisztítva 7 százalékkal nőtt a hitelintézet profitja.

Több hitel és megtakarítás

Pörgött tavaly a hitelezés, 30 százalékkal helyezett ki több kölcsönt a bank, mint egy évvel korábban. A új hitelállomány meghaladta az 500 milliárd forintot, ebből 310 milliárd volt a vállalati. A lakossági hitelek több mint fele lakáshitel volt, személyi hitelből 45 milliárd forintnyit folyósított a bank, babaváró támogatásból is csaknem ugyanennyit, 42 milliárdnyit. A digitálisan igényelhető személyi kölcsön rendkívül sikeres, decemberben már a személyi hitelek 31 százalékát így helyezték ki. Az ügyfelek 30 százaléka 5, 60 százaléka pedig 10 percen belül hozzájutott a pénzéhez.

A megtakarítások mennyisége is nőtt, a betéteké 7, a befektetési alapoké 11 százalékkal. A lakossági állampapírpiacot felforgató Magyar Állampapír Pluszból (máp+) 171 milliárd forintot jegyeztek a bank ügyfelei, ennek 46 százalékát más állampapírok eladásából vették meg. A rendszeres megtakarítások is egyre népszerűbben, a hitelintézetnél már 32 ezer ügyfél vesz részt az erről szóló programban.

A vállalatfinanszírozásban több ágon is részt vett a bank. Tavaly 16 kötvénykibocsátás volt a Magyar Nemzeti Bank (MNB) Növekedési Kötvényprogramjának keretében, ezek közül négyben vásárolt hitelpapírokat a bank 9 milliárd forint értékben. A Növekedési Hitelprogramban is kihelyezett a hitelintézet csaknem 30 milliárd forintot, és megújuló energiaprojekteket is finanszírozott több mint 50 milliárd forint értékben.

A biztosító szárnyakat kapott

A K&H Biztosító nyeresége 5,8 milliárd forintra nőtt, ez 28 százalékkal nagyobb a 2018-asnál - mondta Nik Vincke vezérigazgató. A díjbevétel 16 százalékkal nőtt, de ebben egy technikai tényezőnek is szerepe volt. 2019 óta a kötelező gépjármű-felelősségbiztosításokat (kgfb) már nem baleseti adó, hanem biztosítási adó terheli, ez pedig a díjbevételben is jelentkezik.

A nem élet területen a casco és a kkv-biztosítások díjbevétele is nőtt, az életágon pedig a unit linked és a kockázati életbiztosításoknál mértek kiugró növekedést. A biztosító mind az élet-, mind a nem életágon gyorsabban nőtt, mint a piac, ezért növelte a piaci részesdését.