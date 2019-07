Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Hatalmas változás jön a bankkártyások életében mától

Kedden reggel két újabb magyar banknál is elindult az Apple Pay szolgáltatás. Az OTP után most már az Erste és a Gránit Bank ügyfelei is használhatják a szolgáltatást-

Ahogy azt már hétfőn megszellőztették, kedden reggel az OTP után elindult az Erste Banknál is az Apple Pay szolgáltatás reggel 8 órától. A második helyezésért szoros volt a verseny, a Gránit Bank egy órával később, reggel 9-kor indítottal el iPhone-os ügyfelei számára az új fizetési platformot.

Az Apple Pay könnyen aktiválható és a felhasználók minden olyan előnyt, akciót és pontgyűjtési lehetőséget kihasználhatnak vele, melyek a betéti- vagy hitelkártyás vásárlásokhoz járnak - közölte az Erste. Az üzletekben az Apple Pay iPhone SE, iPhone 6 vagy annál újabb telefonokkal és az Apple Watch-al használható.

Ujjlenyomattal vagy arcfelismeréssel

Az online vásárlás az alkalmazásokban és az Apple Payt támogató weboldalakon is rendkívül egyszerű: csak a Touch ID ujjlenyomat-azonosítóra van szükség, vagy elég duplán kattintani az oldalsó gombra és egy gyors pillantást vetni az iPhone X-re az arcfelismeréshez. Nincs szükség új felhasználói fiókra, nem kell űrlapokat töltögetni. Elegendő, ha az Apple Pay használatához kitöltöttük a szállítási és számlázási információkat. Ha Safariban vagy az applikációkban vásárolunk, az Apple Pay működni fog az iPhone 6-on és annál újabb telefonokon, az iPhone SE, az iPad Pro, az 5. generációs iPad, az iPad Air 2 és az iPad mini 3, valamint az ezeknél újabb készülékeken.

Lehet használni az Apple Pay-t a Safari böngészővel történő online vásárlások során bármely 2012 utáni, MacOS Sierra rendszert futtató Macen, ahol a fizetést az iPhone 6-os vagy annál újabb verziójú telefonnal vagy az Apple Watch-csal erősíthetjük meg, illetve az új MacBook Pro esetén a Touch ID-vel.

Minden harmadik ügyfél iPhone-os

Az Erste és ügyfelei számára az Apple Pay bevezetése rég várt lépés, hiszen MobilBank alkalmazást használó ügyfeleinek körében másfélszer nagyobb - mintegy harmada a teljes felhasználók között - az iPhone aránya, mint a magyar okostelefon tulajdonosok esetében - hangsúlyozta Harmati László, a pénzintézet lakossági vezérigazgató-helyettese.

A Gránit Bank célja, hogy a leginnovatívabb online banki megoldásokat és digitális pénzügyi szolgáltatásokat kínálja ügyfeleinek, annak érdekében, hogy kimagasló ügyfélélményt biztosítson kényelem, biztonság és gyorsaság tekintetében. Örömünkre szolgál, hogy mától új mobilfizetési megoldásként kínálhatjuk ügyfeleinknek az Apple Pay-t, és ezzel egyszerűsíthetjük online és bolti vásárlásaikat - nyilatkozta Hegedűs Éva, a bank elnök-vezérigazgatója.