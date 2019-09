Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Hatmillió dolláros befektetést kap egy magyar startup

A Spotify, Revolut és Zendesk befektetői 6 millió dollárral szállnak be a budapesti székhelyű Shapr3D startupba - közölte a cég az MTI-vel hétfőn.

A cég applikációja segítségével internet nélkül, akár utazás közben, gyorsan és egyszerűen lehet térbeli modelleket készíteni. A magyar startup olyan IT óriásokkal dolgozik együtt, mint az Apple vagy a Microsoft, az értéke pedig az elmúlt egy éven belül megötszöröződött.

A Shapr3D már korábban is felkeltette a neves befektetők figyelmét. Korábban kaptak tőkét például a játékfejlesztő Supercell felkarolásáról ismert, helsinki központú Lifeline Venturestől, vagy éppen a Londonban található InReach Venturestől is. A mostani befektetéssel együtt már 7,5 millió dollár külföldi befektetést kapott a Shapr3D, és a társaság egy év alatt megötszörözte piaci értékét - írták.

A Shapr3D sikerének titka egy általuk fejlesztett applikáció, a világ első iPad Próra készült 3D modellező szoftvere. Segítségével internet kapcsolat nélkül, könnyen és gyorsan tudnak térbeli modelleket készíteni akár még azok is, akiknek kevés tapasztalatuk van az ilyen munkában. A megoldás minden nagyobb CAD programmal kompatibilis. A Shapr3D applikációt már a világ 150 országában használják. Az amerikai piac mellett egyre jelentősebb a kínai piac is, ahol eladásaik havonta 50 százalékkal nőnek. Mivel a Surface megjelenésével a Microsoft is jelen van a prémium kategóriás tabletek piacán, a magyar startup gőzerővel dolgozik az applikáció Windows alapú fejlesztésén.

A tájékoztatás szerint a következő másfél évben a társaság a terméktámogatást nyújtó és az eladásokat támogató külföldi irodát szeretne nyitni Berlinben, Londonban és esetleg Kínában is. Ezen felül szeretné jelentősen bővíteni, 25-ről százra növelni alkalmazottai létszámát is.

