Hatszázezer fölötti fizetést akar? Mutatjuk, hol keresse!

Több mint 600 ezer forintos átlagfizetés - ezt kínálja a pénzügyi szféra. Még sincs tolongás, ezernél is több állásajánlat van jelenleg is a bankok, biztosítók honlapján.

Keményen küzdenek a pénzügyi cégek a munkavállalókért. A nagybankok és a nagyobb biztosítók honlapján lévő állásajánlatok száma az ezret is meghaladja, és ebben nincsenek benne a biztosításközvetítő ügynököknek szóló hirdetések. A sikeres ügynökök jól keresnek, de a többi pozícióban is szép fizetést kaphatnak a dolgozók.

A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) adatai szerint a pénzügyi szféra a legjobban fizető ágazat Magyarországon, januárban átlagosan több mint 634 ezer forintot kerestek az ott dolgozók, de tavaly decemberben az év végi jutalmaknak köszönhetően 700 ezer forintnál is több pénzt vitt haza egy átlagos banki vagy biztosítós alkalmazott. Ráadásul a fizetések szépen emelkednek ebben a szférában, egy év alatt több mint 11 százalékkal nőtt az átlagbér.

Több mint 90 ezer pénzügyes

A KSH adatai szerint tavaly az utolsó negyedévben 92,5 ezren dolgoztak a pénzügyi ágazatban, előtte negyedévvel még 95 ezer volt a létszám, a csökkenésben szerepet játszhatott a lakástakarékok állami támogatásának megszüntetése is. A csúcson 2008 végén volt az állomány, a válság kirobbanását megelőzően több mint 100 ezer embert tartott el ez a szektor.

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) adatai szerint csak a hitelintézetekben 2008 végén csaknem 44 ezren dolgoztak, ezt az állományt 2014 végére 37817 főre építették le. A karcsúsítások hátterében olyan intézkedések is szerepet játszhattak, mint a végtörlesztés és a forintosítás. Az ezek következtében elszenvedett veszteségek mérséklése miatt kényszerülhettek a bankok komolyabb leépítésekre. A fiókhálózat is drasztikusan csökkent, körülbelül ezer egységet zártak be 2013 óta. 2014 óta viszont, ha a fiókok számában nem is, de a dolgozói létszámban már építkeznek a bankok. A hitelintézetek átlagos alkalmazotti létszáma 2 ezer fővel gyarapodott, és tavaly év végén már 39 715 fő volt.

Százszámra keresik az embereket

A nagybankok honlapján gyakran száznál is több állásajánlat közül válogathatnak az érdeklődők. A legtöbb munkatársat most az eladás előtt álló Budapest Bank keresi, összesen 126 embert. A Raiffeisennél 122, az OTP-nél 121 ajánlat látható a karrier oldalon, de száz fölött van az álláslehetőségek száma az Erste, az MKB, az UniCredit és a Takarékbank oldalán is.

Meghirdetett állások száma Pénzügyi Intézmény Meghirdetett állások száma OTP 121 CIB 82 K&H 74 UniCredit 103 Raiffeisen 122 Budapest Bank 126 Takarékbank 103 Erste 114 MKB 105 Allianz 16 Generali 41 Groupama 29 Union 14 Uniqa 9 CIG 6

Forrás: Pénzügyi intézmények honlapja, Napi.hu-gyűjtés





Az országban mindenhol van bankos munkalehetőség, a főváros mellett számos vidéki városba is folyamatosan keresik a fiókhálózatba a számlavezetőket és más munkatársakat. A lakossági és a vállalati banki területen is százszámra találhatnak az érdeklődők munkát, de az informatikusokat is tárt karokkal várja az összes hitelintézet, a legtöbb nagybank tucatnyi, vagy annál is több pozíciót hirdetett meg ezen a területen. Gyakornokokat is várnak több banknál, és azok is találhatnak maguknak állást, akik nem teljes munkaidőben, hanem csak napi 4-5-6 órában szeretnének dolgozni.

A biztosítók is toboroznak

A biztosítók folyamatosan keresik az értékesítő ügynököket, a termékeik egy részét ugyanis másképp jóformán lehetetlen eladni. Ez a szakma azonban sosem volt túlságosan vonzó, azóta pedig, hogy a jogszabályok egyre kisebb maximális jutalékot engedélyeznek az értékesítők számára, azt is csöpögtetve kell kifizetni, még tovább csökkent a vonzereje. Pedig a biztosítók gyakran külön portálokon keresik a közvetítőket, ezeken az oldalakon változatos módon mutatva be az előrejutási lehetőségeket.

Más pozíciókba is van felvétel. A Generalinál több mint 40, az Aegonnál 39, a Groupamánál 29, az NN-nél 26 ajánlat közül választhatnak az álláskeresők, de az Allianz és az Union is tucatnál több munkalehetőséget kínál a pénzügyi terület iránt érdeklődőknek, de az informatikusok is keresett szakembernek számítanak a biztosítóknál.

