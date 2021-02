Kidobja a Hell a PET-palackot

Februártól már csak a teljes egészében újrahasznosítható alumínium dobozba csomagolja a Hell Energy Magyarország Kft. az üdítőitalait. A gyártó nem használ többé műanyagból készült flakonokat.

A XIXO italok gyártója, a Hell Energy Magyarország Kft. bejelentette, hogy mostantól csak a legalább 75% újrahasznosított alumíniumból készült italdobozokba tölti a termékeit. A beszállítókkal tavaly nyáron meg is kötötték az erről szóló szerződést; a Hydro Circal75 alkalmazása a cég közlése szerint "fenntarthatósági szempontból az egész iparág számára mérföldkő, és egyben jó alternatív megoldás az elfogadhatatlan mértékűre duzzadt műanyagszennyezés megállításához".

A cégcsoport évek óta növeli az aludobozos termékek arányát a portfóliójában, és azt a hosszú távú fenntarthatósági fejlődési programjuk alapján, 2020-ban már elérték, hogy a forgalomba 95 százalékban aludobozos italokat engedhettek. E program szerint a Hell 2025-ig csökkenti 1 százalékra a PET-palack- használatot, de már most bejelentettél, hogy leállították a műanyag palackos szénsavas italok gyártását.

A PET-tel szemben az alumínium italdobozok - megfelelő gyűjtés és kezelés mellett - végtelenszer és teljes mértékben, minőségvesztés nélkül újrahasznosíthatók. Hulladékanyagként is a legértékesebbek az összes csomagolás közül, így visszagyűjtésük és újrahasznosításuk is a legkönnyebben, legnagyobb arányban megoldott. A valaha kibocsátott alumínium mintegy 75 százaléka jelenleg is forgalomban van, a hatékony körforgásnak köszönhetően 60 nappal azután, hogy a fogyasztó a szelektív hulladék tárolóba dobta, ismételten alumíniumdoboz készülhet belőle. Ezzel szemben a műanyag hulladék legnagyobb része több száz évig veszélyezteti az élővilágot. Egy kutatás szerint az évente előállított 78 millió tonna műanyag csomagolás mindössze 2 százaléka kerül újrahasznosításra.

"A legnagyobb termékcsoportot jelentő szénsavas üdítőitalok kategóriájában szüntetjük meg mai naptól a PET palackok használatát. A környezetvédelmi hatások mellett az sem elhanyagolható, hogy a 250ml-es aludoboz egy pohárnyi mennyiségnek felel meg, ez éppen annyi, amennyit egy alkalommal el tudunk fogyasztani, így a PET-palackokkal szemben ez a kiszerelés nem sarkall túlfogyasztásra sem." - közölte Vecsei Márton, a XIXO márkavezetője.