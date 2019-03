Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Hétfőtől újabb sztrájk jöhet a Hankooknál

Nem hoztak eredményt a szombat délelőtti sztrájktárgyalások a Hankook vezetésével - közölte a Mércével Szélely Tamás, a Vegyipari dolgozók szakszervezetének elnöke, aki szerint vasárnap reggelre dőlhet el, hogy jön-e újabb sztrájk.

"Nem érzékeli kellő mértékben a sztrájk súlyosságát" a Hankook - mondta a Mérce.hu szerint Székely Tamás, a Vegyipari dolgozók szakszervezetének elnöke, aki szerint a szombat délelőtti sztrájktárgyalások a cégvezetéssel semmiféle eredményt nem hoztak.

A szakszervezetnek hétfő éjféltől van lehetősége újabb sztrájkakció bejelentésére, ami annak függvénye, hogy a vasárnap 0:30-kor a Hankookkal folytatódó tárgyalásoknak végül mi lesz az eredménye - mondta Székely.

A VDSZ vezetője megjegyezte azt is, hogy korábban a Hankook számukra érthetetlen módon, a szakszervezettel nem egyeztetve, egyoldalú bérfejlesztést jelentett be, amivel ma már senki sincs megelégedve a dunaújvárosi gyárban. A VDSZ teljes, átlátható béremelést szeretne az autógumi gyárban, amelyet kollektív szerződésben is rögzítenének.