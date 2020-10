Hiába a vírushelyzet: gőzerővel toboroz a legjobban fizető szektor

Csaknem 900 üres álláshely van most is a bankoknál, bár a statisztikák szerint az idén már csaknem 700 új dolgozóval bővült náluk a létszám. A legjobban fizető gazdasági ágazat, a pénzügyi szféra a jelek szerint nem leépít, hanem tovább bővíti a létszámot a járványban.

Mintha nem lenne válság, úgy működnek a bankok most is a munkaerőpiacon. A Magyar Nemzeti Bank (MNB) adatai szerint az első félévben 668 fővel nőtt a hitelintézeti szektorban dolgozók száma, és tíz év után ismét átlépte a 40 ezer főt. Egészen pontosan 40 334-en dolgoztak a jegybank adatai szerint az első félév végén a hitelintézeti szektorban.

Az MNB adatai szerint a hitelintézetekben 2008 végén csaknem 44 ezren dolgoztak, ezt az állományt 2014 végére 37817 főre építették le. A karcsúsítások hátterében a hitelválság mellett olyan intézkedések is szerepet játszhattak, mint a végtörlesztés és a forintosítás. Az ezek következtében elszenvedett veszteségek mérséklése miatt kényszerülhettek a bankok komolyabb leépítésekre.

Munkaerőfronton nincs válság

Az elmúlt bő öt évben viszont folyamatosan hízik a dolgozói létszám, és hiába tört ki az idén tavasszal a gazdasági válsággal járó koronavírus-járvány, a bankok munkaerőpiaci étvágya semmit sem csökkent. Sőt, a KSH adatai szerint is nő a pénzügyi szférában dolgozók száma, januárban még 60,4 ezren dolgoztak ebben a szektorban, július végén 62,1 ezren.

A hitelintézetek honlapjai ráadásul most is tele vannak friss állásajánlatokkal. A Napi.hu által összegyűjtött lista szerint csaknem 900 munkatársat keresnek a bankok ebben a pillanatban.

Banki állásajánlatok Bank Állásajánlatok száma Takarékbank 169 OTP 107 UniCredit 100 Budapest Bank 96 Raiffeisen 94 K&H Bank 85 CIB Bank 81 MKB 64 Erste 57 Gránit Bank 5 Magnet 4 KDB 2

Forrás: Napi.hu-gyűjtés

A legtöbb új munkaerőt a Takarékbank venné fel, de száz fölötti létszámmal bővítene az OTP is, és az UniCredit is kereken száz új munkatársat keres. A pozíciók változatosak. Bár a fiókok forgalma a járvány miatt megcsappant, bankfióki ügyintézőket jó néhány banknál keresnek. A némileg visszaeső jelzáloghitelezés felfutásában is reménykedhetnek a bankok, mert ezen a területen is sok új munkatársat várnak. A kkv-hitelezés szintén olyan szakterület, amelyre sok jelentkezőt felvennének. A bankkártya-üzletágak, a privátbanki részlegek is keresnek embert, és természetesen az informatikusokat is tárt karokkal várja szinte minden hitelintézet. Fejleszteni sok mindent kell ugyanis nem csak számítógépre, de mobiltelefonra is.

Magas végzettségért sok pénzt fizetnek

A szükséges tapasztalat alapján is változatosak a pozíciók. Junior és gyakornoki állások között is válogathatnak a jelentkezők szép számmal, de komolyabb tapasztalatot igénylő állások is vannak. A többségük ugyan Budapesten, de sok banknál vannak vidéki nyitott pozíciók is.

Bár sok álláshoz elengedhetetlen a gazdasági, pénzügyi diploma, vagy komolyan informatikai ismereteket várnak el, a meghirdetett pozíciók között nagyon sok olyan is akad, amelyhez elegendő a középfokú végzettség, esetleg egy alapfokú nyelvvizsgával kiegészítve. A fiókokba például rendszerint középfokú végzettséggel rendelkező embereket keres a legtöbb bank számlavezető munkakörbe, a felsőfokú végzettség persze előny a pozícióknál. A munkaköri leírások alapján viszont a most állás nélkül maradt vendéglátósok, turizmusban tevékenykedők is akár sikerrel pályázhatnak a munkakörökre.

A fizetés pedig ebben a szektorban hagyományosan magas. A KSH adatai szerint a bruttó átlagkereset a pénzügyi szférában júliusban megközelítette a 700 ezer forintot, nettóban pedig több mint 460 ezer forintot vitt haza egy átlagos banknál vagy biztosítónál dolgozó alkalmazott. A teljes nemzetgazdaságon belül ebben a szektorban a legmagasabbak a bérek a statisztikák szerint.