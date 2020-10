Hihetetlen a kereslet a magyar sikergyümölcs iránt - vírusellenes hatása az ok

Árrobbanást hozott a bodza iránt megnövekedett kereslet és csökkenő kínálat a magyar piacon. Amíg 2018-ban maximum 80 forint körül fizettek a felvásárlók a bodzabogyó kilójáért, addig idén már akadt, aki a 450 forintot sem sajnáltak érte.

Hihetetlen hullámzás jellemezte a bodza árának alakulását az elmúlt években. A természet viszontagságainak meglehetősen ellenálló növény termesztésének a tőke- és munkaerőigénye is igencsak alacsony, ezért sokan fogtak az ültetésébe az utóbbi tíz évben. Kedvez a támogatási rendszer is a bodzafák elterjedésének, mivel ugyanúgy 800-1200 euró közötti összeg igényelhető az éves művelésükhöz, mint más gyümölcsösök esetében.

Jelenleg körülbelül 6200 hektárnyi bodzaültetvény van Magyarországon, ebből mintegy 4 ezer hektárt 2010 után telepítettek. A termés mennyiségének megugrása a felvásárlási árak csökkenését hozta. A mélypont 2018-2019-ben volt, amikor annyira alacsony volt a piaci értéke, hogy számos gazda úgy látta, már nem éri meg foglalkozni a növény termesztésével - számolt be Csizmadia György, a Bodzatermelők Értékesítő Szövetkezete (Botész) igazgatója a Napi.hu-nak.

A szakember szerint, amíg 2018-ban maximum 80 forint körüli összeget fizettek a felvásárlók a bodza kilójáért, addig ez az érték idén már a 450 forintot is elérte. Ez a magas ár több tényező együttállása miatt alakulhatott ki.

A korábbi évek alacsony árainak hatására idén már kevesebben foglalkoztak a növénnyel. Jellemzően nem telepítettek új bodzásokat, és a régieket is kevésbé gondozták, így csökkent a termelt bogyó mennyisége. Azonban nem csak ez okozott visszaesést a kínálatban. Igaz, hogy a bodza egy meglehetősen igénytelen növény, de az idei időjárás nem kedvezett neki, így amiatt is kevesebb volt a termés - sorolta a szakember.

Gyógyhatása miatt lett nagyon népszerű

A 2020-as esztendő azonban nemcsak a kínálat csökkenését, hanem a kereslet növekedését is hozta. Az értékesített bodzabogyók legjavát az élelmiszeripar használja fel, elsősorban természetes színezékként. Gyümölcslevek, energiaitalok, sőt borok festésére is szolgál.

Idén az ilyen célú alkalmazására is megnőtt rá az igény, de legjelentősebb változást a gyógyászati felhasználása jelentette. Tízszeresére ugrott ugyanis a bodza kereslete erre a célra. Vírusellenes hatása, magas C-vitamin- és vastartalma következtében nagyon keresett lett a koronavírus-járvány alatt. Olyannyira, hogy jelenleg nincs is elég termés a piacon, hogy minden igényt kielégítsen - számolt be Csizmadia György.

Magyarországon őshonos növény a bodza, ami a világ össztermelésének körülbelül kétharmadát adja. A régióban az egyetlen riválisunk a piacon Ausztria, de az ottani kínálat is csak töredéke a magyarénak.