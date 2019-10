Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Hihetetlen akcióba kezdtek a nyugdíjpénztáraknál

Készpénz, ajándékutalvány, ajándék biztosítás, nyeremények és olcsóbb hitel - az idén is számos nyugdíjpénztár akciózik, hogy bátorítsa az öngondoskodást.

Olcsóbb személyi kölcsön, ajándékutalvány, tablet vagy kedvezmény a Babaváró hitelből - széles skálán mozognak azok a nyugdíjpénztári akciók, amelyekkel még intenzívebb öngondoskodásra buzdítanak az önkéntes nyugdíjpénztárak. A kasszákba befolyó tagdíjbefizetések után eleve vissza lehet igényelni 20 százalékot, maximum évi 150 ezer forintot a személyi jövedelemadóból, de az intézmények ezen felül további akciókkal bátorítják a tagokat. Erre szükség is van, hiszen a legtöbben sokkal kevesebbet tesznek félre, mint amennyi kellene ahhoz, hogy nyugdíjasként ne kelljen majd nélkülözniük.

Instant ajándékok

Az intézmények maguk is szeretnék, ha többet fizetnének a tagok. A cafetéria-rendszer idei módosítása ugyanis jócskán visszavetette a munkáltatói befizetéseket. A pénztárak pedig a frissen befolyó tagdíjakból élnek, a működésükre jellemzően csak abból vonhatnak el egy kisebb összeget. Az egyik leggyakoribb kedvezmény az ajándékutalvány vagy a készpénz. A Budapest Nyugdíjpénztárnál azok a tagok, akik október 1. és december 31. között növelik a befizetéseiket 50 ezer forintonként kapnak egy ezer forintos utalványt, amit a DM-ben, a Libriben vagy pedig az eMagnál válthatnak be.

Az Allianznál is a befizetések összegétől függ az ajándék értéke. A biztosító kockázati élet- és balesetbiztosítást ad azoknak a tagoknak, akik legalább ezer forinttal emelik a havi befizetésüket. Minden ezer forintnyi emelés után jár egy halál esetén 200 ezer, baleseti halálnál 600 ezer, baleseti rokkantságnál pedig maximum 400 ezer forintot fizető biztosítás. Vagyis aki 10 ezer forinttal növeli a havi befizetését, halál esetén 2 milliós, baleseti halál esetén 6 milliós biztosítást kap ajándékba.

Készpénz és olcsó hitel

A bankcsoportokhoz tartozó kasszák mi mást adhatnának a tagjaiknak, mint pénzt vagy hitelt. Az Erste Nyugdíjpénztárnál több akció is van, mindegyik a bankcsoporthoz köthető. Az úgynevezett Erste Family programban résztvevő belépők 10 ezer forintot kapnak ajándékba, ha regisztrálnak az elektronikus iratküldés szolgáltatásra és csoportos beszedéssel fizetik be a minimum 7 ezer forintos havi tagdíjat.

Az elektronikus iratküldés, a csoportos beszedési megbízás és a minimum havi 7 ezer forintos tagdíj a feltétele egy másik akciónak is, amely a Babaváró hitelhez kapcsolódik. A fiatal párok 10 ezer forintnyi jóváírást kapnak, ha az államilag támogatott hitel mellé a nyugdíjpénztárba is belépnek. Az osztrák bankcsoport 200 éves évfordulóját a pénztárnál is megünneplik, az első 200 október 15. után belépő új tag, aki évente minimum 200 ezer forintos tagdíj befizetését vállalja csoportos beszedéssel és elektronikus iratküldéssel, két hónapon át napi 200 forintos jóváírást kap a számlájára.

Az OTP-nél a személyi hitel kamatából adnak kedvezményt a pénztártagoknak. Azok, akiknek már legalább 10 éves a tagságuk, az egyenlegük 50 százalékát fedezetként felajánlva kaphatnak olcsó hitelt. A kölcsön feltételei viszont lényegesen rosszabbak, mint amit a privátbanki klienseknek szoktak adni értékpapír-fedezet mellett a bankok.

A hűség jutalma

A Prémium önkéntes nyugdíjpénztár azokat díjazza, akik hosszútávon is hajlandóak elköteleződni. Az akciójukba akár már havi ezer forintos (de maximum 25 ezer forintos) tagdíjjal is be lehet szállni, vállalni kell azonban, hogy ezt évente növeli a pénztártag 25, 50 vagy 100 százalékkal. Ha 2023-ig sikerül teljesítenie a tagnak a növekvő befizetéseket, akkor az első évben vállalt havi tagdíja háromszorosát kaphatja meg bónuszként.

A nyereményjátékok sem koptak még ki az ösztönzők közül. Az Allianznál tabletet nyerhet az, aki regisztrál az elektronikus számlázási rendszerbe. Az Aranykornál kétéjszakás wellness-pihenést nyerhetnek egy bizonyos összegű, negyedévenként 22 350 forintos tagdíjbefizetés fölött a tagok. Vannak pénztárak, amelyek azokat a tagokat is díjazzák, akik új belépőket hoznak, persze csak akkor, ha ezek az új tagok aktívan befizetnek a számláikra. Az Aranykor 5 ezer, az Allianz 4 ezer forintos ajándékutalvánnyal hálálja meg a toborzást.