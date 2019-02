Hitelkártyát használ? Kevesebb kedvezményt vehet igénybe

Az év elején százezer számra adják vissza a fölösleges hitelkártyát a karácsonyi szezonban megkörnyékezett ügyfelek. Kamatot egyre kevesebben fizetnek, a bankok bőkezű akciói is visszafogottabbá váltak.

Egymást érik a hitelkártya-akciók, a kedvezmények azonban egyre soványabbak. A legutóbb az Erstéről derült ki, hogy a Wizz Air hitelkártyák bónuszát a felére csökkentette, a normál vásárlások után 100 forintonként csupán 1 pont, a Wizz Airnél elköltött szolgáltatások után 2 pontot írnak jóvá, ráadásul ezeket a pontokat csak a légitársaságnál lehet beváltani. A maximális jóváírás összegét is csökkentette a cég, alapesetben 250 ezer forintnyi költés után járnak a pontok. A jóváírási limitet havi előfizetési díjért egyébként meg lehet növelni. Az új igénylők továbbra is megkapják a 20 ezer pontos bónuszt, amit beválthatnak repülőjegyre vagy más szolgáltatásra.

Soványodnak az akciók

A kedvezmények csökkentése általános jelenség. Néhány éve még 2-3 százalékos jóváírást kínált több bank is a kártyahasználóknak, jelenleg viszont általában csak 1 százalékot fizetnek, azt is korlátokkal. Ráadásul míg néhány éve általában beetetés jelleggel gyakran elengedték a bankok az első éves kártyadíjat is, most ez sem általános. Legfeljebb a kedvezmények összegyűjtésével nullázhatja le az ügyfél a több ezer forintos kártyadíjat.

Az 1 százalékosnál nagyobb kedvezmény csak egyes szolgáltatásokra vagy a presztízskártyáknál érhető el. Az OTP például, amely 10 ezer forintot ad azoknak, akik Bónusz hitelkártyát igényelnek most, a normál Bónusz hitelkártya költései után 1 százalékos visszatérítést ígér, a Gold változatra viszont 2 százalékot, de csak akkor, ha az éves költés mértéke átlépte a 3 millió forintot. Ez a kártya viszont drága, az éves díja az első évben 8462 forint, a második évtől pedig a 16,5 ezer forintot is meghaladja.

Elmúlt a karácsony

Akciók ide, akciók oda, a hitelkártyapiac alapvetően nem megy jól, sőt stagnál Magyarországon. A kártyák száma a Magyar Nemzeti Bank (MNB) adatai szerint 1,3 millió körül jár, amit a karácsonyi szezonban tudnak csak 1,4 millió fölé tornázni a bankok. Hiába adnak el a hoszteszek több tízezer kártyát az év végén, az eredmény tiszavirág életű: tavaly az első negyedévben több mint 120 ezerrel csökkent a hitelkártyák száma. Ráadásul, aki megtartja a kártyáját, azon is egyre kevesebbet keresnek a bankok. A kártyahitelek volumene tavaly decemberben csak 153,4 milliárd forint volt, ebből a kamatozó követelés mindössze 95,8 milliárdot tett ki, ami a statisztika kezdete, 2015 óta a mélypontnak számít. 2015-ben még 145 milliárd forint körül volt a kamatozó kártyahitelek mennyisége.

Márpedig ha nem fizet kamatot az ügyfél, akkor nehéz rajta nyereséget elérni. Az OTP új akciójában is csak az kapja meg a 10 ezer forintos visszatérítést, aki úgynevezett azonnali részletfizetést is beállít, amelynek a minimális futamideje 2 hónap. Ha ezt betartja az ügyfél, akkor mindenképpen fizetni fog kamatot a tartozásra, a thm mértéke pedig az OTP-nél 38,4-38,8 százalék körül van.

Előnyben a külföldre utazók

Az akciókkal a bankok a sokat utazó ügyfeleket szeretik megcélozni. Nincs is nehéz dolguk, hiszen sok külföldi szállásadó, autókölcsönző elvárja, hogy hitelkártyával rendelkezzen a kliensük, a betéti kártyát sok helyen nem fogadják el. A K&H is a külföldre tartókat próbálja becserkészni, a World Master kártyája mostani akciójával. Az új ügyfelek külföldön vásárolva 5 százalékos jóváírást kaphatnak, szintén 5 százalékos visszatérítés jár az utazással kapcsolatos kiadásokra például a repülőjegyre, szállodára, emellett 1 százalék a tankolásra. A havi jóváírás ennél a kártyánál legfeljebb 5 ezer forint lehet, ezt kihasználva viszont levásárolható az elég borsos 13900 forintos éves kártyadíj. Az UniCredit hitelkártyáival az autót bérlők járnak különösen jól, az egyik kölcsönző tarifáiból 20 százalék kedvezményt kaphatnak.

Néhány hitelkártya kondíciója Hitelkártya Visszatérítés Éves kártyadíj első év/második évtől OTP Bónusz 1%, max. évente 30 000 Ft 4084 OTP Bónusz Gold 1% (2%), max. évente 50 000 Ft 8462/16504 K&H World Master 5% utazásra, 5% külföldön, 1 % tankolás, max. havi 5000 Ft 13900 Erste Wizz Air 1 pont/100 forint, Wizz Airnél költve 2 pont/100 forint 5622 CIB Gold Master 1%, egyes termékeknél 2%, max. évente 50 000 Ft 15800 Raiffeisen OneCard 1% élelmiszerre, 3% műszaki cikkre, 5% változó ajánlatokra 6765 MKB Energia Plusz 1%, 10 % NKM-számlákra, számlánként max. 1000 forint 4900

Forrás: Napi.hu-gyűjtés

A kereskedőkön, szolgáltatókon nyernek

Míg az általános visszatérítés összege általában az 1 százalékot ritkán haladja meg, vannak olyan hitelkártyák, amelyeknél egyes szolgáltatásokra jóval magasabb kedvezményt kapnak az ügyfelek. A bankok a visszatérítést nem a saját pénzükből fizetik ki, hanem a kereskedőtől vagy szolgáltatótól kapott jutalékból adnak vissza az ügyfélnek. A mérték néha elképesztő. A Raiffeisen OneCardje például élelmiszereknél, szupermarketekben csupán a szokásos 1 százalékot téríti vissza, műszaki cikkeknél már 3 százalékot, egyes szezonálisan változó szolgáltatásoknál, áruknál pedig 5 százalékot fizet.

Még magasabb visszatérítésekre számíthatnak bizonyos co-branded, közös márkanév alatt futó kártyák birtokosai. A Budapest Banknál széles a paletta ezekből a kártyákból, van köztük a Tescóval, a UPC-vel, az Aegonnal, az Euronicsszal és a Főgázzal közös plasztiklap is. A Tescóban jelenleg tejterméket vásárolhatnak a hitelkártyások 20 százalékos diszkonttal, a UPC-s és főgázos kártyával rendelkezők a rezsiszámlákból kaphatnak 6 százalékos árengedményt, az aegonos hitelkártyák birtokosai biztosítást köthetnek 3-5 százalékkal olcsóbban.

Megéri az MKB-nemzeti közművek konstrukció

A legnagyobb extra rezsicsökkentés az MKB Energia Plusz hitelkártyával érhető el, a gáz- és a villanyszámlából is 10 százalékot kaphat vissza az ügyfél az NKM Földgázszolgáltató Zrt. és az NKM Áramszolgáltató Zrt. részére adott csoportos beszedési megbízások összegéből sikeres teljesítés esetén. Emellett a szokásos egy százalékos visszatérítés is jár a többi vásárlásra.