Hivatalos: új nevet kap a metróállomás

Már eddig is sejteni lehetett, hogy az Árpád híd metróállomás neve Göncz Árpád Városközpontra változik, most pedig a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) is megerősítette.

Szász Péter , 2020. január 30. csütörtök, 12:10 Fotó: MTI Fotó / Balogh Zoltán

Göncz Árpádról, Magyarország rendszerváltás utáni első köztársasági elnökéről és műfordítóról 2016-ban nevezték el a XIII. kerületi, Árpád híd pesti hídfőjénél fekvő területet, ahová szobrot is állítottak az emlékére. A terület részét képező Árpád híd metróállomás január 31-től a Göncz Árpád városközpont nevet viseli - írják honlapjukon.

Az érintett városrész nevének megváltoztatása korábban a XIII. kerületi önkormányzat kérése volt, amit 2016 márciusában a Fővárosi Önkormányzat elfogadott. Az utastájékoztatók, a térképek és a menetrendek frissítését a BKK munkatársai elkezdték és folyamatosan végzik.

Pár hete a Közlekedő Tömeg Egyesület írt a változásról, ők nem igazán voltak tőle elragadtatva. Szerintük "Budapest csomópontjainak neve az elmúlt időszakban egyfajta sajátos játszótérré alakult".

Szerintük a külföldieket megzavarhatja a városközpont elnevezés, hiszen Budapest központja ettől igen távol fekszik.