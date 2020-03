Hogyan utazzanak a munkatársak a járvány idején? - íme, a javaslatok

A jelenlegi veszélyhelyzetben több munkáltató keresi a megoldást arra, hogy miként tudja a munkavállalóinál a fertőzés kockázatát csökkenteni, például azzal, hogy a munkába utazásnál a munkavállalók lehetőség szerint kevesebb személlyel találkozzanak. A Cafeteria Trend Magazin és az L-Soft munkatársai összegyűjtöttek néhány olyan gyakorlatot, amellyel ez megvalósítható.

Egyik ilyen lehetőség, hogy az általános munkakezdés idejét nem a megszokott időpontra helyezzük. Ha mindenki 8-ra megy dolgozni, akkor hívjuk a munkatársainkat 10:00-re. Így a tömegközlekedéssel is megvalósítható, hogy kevesebb személyes kontaktussal érkezzenek a munkatársaink a munkahelyre - olvasható a

Többen keresik azokat a megoldásokat, melyekkel a munkavállalók csoportosan egy-egy személyautóval tudnának érkezni munkába.

Egyrészt segítség lehet, ha az ilyen "telekocsi" programokhoz a munkáltató biztosít egy olyan felületet, melyen keresztül a munkavállalók megszervezhetik a kiscsoportos utazást.

Emellett persze felmerülhet a munkáltatói költségtérítés kérdése is. "Amennyiben közigazgatási határon kívülről érkeznek a munkavállalók, akkor mindenkinek fizethet a munkáltató a munkavégzéssel töltött napokra 15 forint/km térítést adómentesen a lakóhely és a munkavégzés helye közötti szakaszra" - mutatott rá Fata László juttatási szakértő. Ez azt jelenti, hogy nem csak a személygépkocsi tulajdonosa, hanem a közigazgatási határon kívülről érkező utasok is külön-külön megkaphatják a kilométertérítést. Így ezt összedobva 4 utasra már kilométerenként 60 forintos térítést is lehet adni adómentesen. Speciális esetben a közigazgatási határon belülről érkezőknek is adhat a munkáltató adómentesen kilométerenként 15 forint térítést.

Amennyiben a munkavállalónak bölcsődei ellátást igénybe vevő vagy tíz év alatti köznevelési intézményben tanuló gyermeke van, akkor a közigazgatási határon belül is adhat a munkáltató adómentes kilométer térítést a munkatársai számára.

Ennek nem feltétele, hogy a gyermek ténylegesen látogassa ezeket az intézményeket. Tehát akkor is kifizetheti a munkáltató ezt a térítést, ha a gyermekek éppen például nem mennek iskolába.

Emellett persze ezen felül, illetve az említett eseteken kívül is adhat a munkáltató költségtérítést az egyéni utazáshoz, ilyenkor azonban a jelenlegi szabályok szerint jövedelemként kell megfizetnie az adót. Nincs akadálya azonban annak, hogy a költségtérítés munkavállalói közterheit a munkáltató átvállalja.