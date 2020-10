Hol lehet vásárolni október 23-án? - Mi lesz nyitva a hosszú hétvége alatt?

Október 23-án, pénteken a legtöbb boltlánc üzlete zárva lesz, az kisebb üzletek egy része, az éjjel-nappalik és a benzinkutas boltoké lesz a főszerep.

A most következő háromnapos hétvége első napján, az október 23-i ünnep miatt pénteken az üzletek, ezen belül az élelmiszer-boltok nagy része zárva lesz.

Emiatt csütörtökön várhatóan nagyobb forgalom lesz a boltokban, igaz, pénteken is lesznek üzletek, ahol be lehet szerezni, ami kimaradt a "szórásból".

Például a benzinkutas boltokban, amelyeknek élelmiszerrészlege is van. Köztük az OMV-kutakon elérhető Sparokban, a Mol Fresh Cornereiben, a Lukoil Despar-boltjaiban, valamint a néhány Shell-kúton kialakított Tescókban is lehet élelmiszert vásárolni, ezekből több tucat érhető el országszerte.

Budapesten a több boltot is működtető Manna- és Roni-hálózat üzletei is nyitva lesznek, valamint elsősorban a magyar láncok (CBA, Coop, Reál) ünnepnapokon rendszerint nyitva lévő üzleteire, valamint az év minden napján éjjel-nappali üzemmódban működő boltokra is számítani lehet

Szombaton és vasárnap már a megszokott rend lesz érvényben, azaz minden boltlánc egységében lehet vásárolni.