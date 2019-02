Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Hol nyílnak az új benzinkutak Magyarországon?

Stabilnak tűnik az üzemanyagtöltő állomások hazai piaca, nincs információnk arról, hogy olyan cégek akarnának ide belépni, vagy innen távozni, amelyek ezzel érdemben módosítanák ezt az egyensúlyt - mondta Grád Ottó, a Magyar Ásványolaj Szövetség (MÁSZ) főtitkára a Manager Magazinnak.

Az egyensúly vonatkozik a benzinkutak számára is: a kétezer körüli érték a MÁSZ tagjainak és a rajtuk kívüli, nagy márkanév nélküli, úgynevezett "fehérek" egységeinek összegét takarja.

Egy-két kútnyitás, illetve -bezárás persze mindig van, és az is várható Grád Ottó szerint, hogy az útépítésekkel összefüggésben, amikor egyes utak magasabb besorolásba kerülnek, szintén nyílnak új töltőállomások. Ez most épp a 4-es és a 8-as út fejlesztése kapcsán esélyes, de várhatók út-, így benzinkút-beruházásokra például Debrecen környékén is, a BMW odatelepülése nyomán - olvasható a lapban.

A magyarországi üzemanyag-kiskereskedelem legnagyobb szereplője évek óta a Mol, jelenleg 479 töltőállomása van. Második a Shell 190, harmadik az osztrák OMV 187 benzinkúttal. A negyedik a Normbenz Magyarország 74 töltőállomással. A MÁSZ adatai alapján a Mabanaftnak 39, a Mobil Petrolnak 37, az OMV/Avantinak 7 és az OMV/Eurotrucknak egy hazai kútja van.