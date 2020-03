Home office-ban így védekezzen a kiberbűnözők ellen

Egyre többen próbálkoznak kiberbűnözéssel Magyarországon - mondta Rajnai Zoltán, Magyarország kiberkoordinátora az M1-en.

A koronavírus-járvány miatt sokan otthonról dolgoznak, és a home office munkalehetőségben a cégek feladata is, hogy gondoskodjon a biztonságról, többek között olyan hálózatról, amely megfelelő titkosítással, adatvédelemmel rendelkezik. Akik hazaviszik a céges eszközöket és az otthoni hálózaton kezdik el azokat használni, kellő biztonságtudatossággal dolgozzanak, győződjenek meg arról, hogy az otthoni hálózat, a számítógép mennyire biztonságos, jelszóval védett-e, megakadályozható-e az illetéktelenek hozzáférése - idézi a szakértő szavait az MTI.



Kitért arra is, hogy a chatprogramok, videokonferencia programok általában rendelkeznek bizonyos titkosítással, de ehhez is megfelelő biztonságtudatos viselkedés szükséges. A szakértő azt ajánlotta, hogy szenzitív adatokat ne osszanak meg, és csak azokat hívják meg a beszélgetésbe, akiket lehet.