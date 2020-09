Honnan tudhatom, hogy mekkora hitelt vehetek fel?

Hiteligénylésnél a legfontosabb szempont a hitelképesség, amelyet főként az adós jövedelme határoz meg. Az erre vonatkozó feltételt több szempontból is vizsgálják a bankok: befolyásolja a hitelbírálat eredményét, hogy mekkora jövedelme van az igénylőnek, valamint honnan származik az igazolt bevétel. Ettől függ, hogy az igénylő kaphat-e kölcsönt, és ha igen, akkor mennyit - ezenkívül az igénybe vehető kamatkedvezményeket befolyásolja.

A Bank360.hu hitelkalkulátora segítségével hitelkörképet készített, melyből kiderül, hogy mekkora jövedelemre van szükség a hiteligényléshez, illetve a lehető legkedvezőbb ajánlatok eléréséhez.

A hitelintézetek többsége pontosan meghatározza, hogy mekkora nettó jövedelemre van szükség a hiteligényléshez - ez az összeg hiteltípustól függően általában 100-150 ezer forint között van. Az elvárt nettó minimumon felül a jövedelemarányos törlesztési mutató (JTM) határozza meg a maximum felvehető hitelösszeget - ez a garancia arra, hogy az igénylő nem fog túlzottan eladósodni, vagyis nem vállal túl magas törlesztőrészletet a bevételeihez képest.

A JTM-re vonatkozó szabályok szerint a havi törlesztőrészlet nem haladhatja meg a nettó jövedelem egy bizonyos hányadát. Ez terméktípusonként eltér, mégpedig a következőképpen:

Nettó 500 ezer forint alatti bér esetén

fix kamatozású személyi kölcsönnél a nettó jövedelem legfeljebb 50 százalékát,

5 évnél rövidebb kamatperiódusú jelzáloghitel esetén legfeljebb 25 százalékát,

5-10 év közötti kamatperiódusú jelzáloghitel esetén legfeljebb 35 százalékát,

legalább 10 éves kamatperiódusú jelzáloghitel esetén legfeljebb 50 százalékát fordíthatja törlesztésre az igénylő.



Nettó félmilliós bér felett

fogyasztási hiteleknél a nettó jövedelem 60 százaléka,

öt évnél rövidebb kamatperiódusú jelzáloghiteleknél a jövedelem 30 százaléka,

öt-tíz év közötti kamatperiódusú jelzáloghiteleknél a jövedelem 40 százaléka,

tíz évnél hosszabb kamatperiódusú jelzáloghiteleknél a jövedelem 60 százaléka fordítható törlesztésre.



Hiteligénylésnél minden esetben figyelembe kell venni a JTM-et, még akkor is, ha a hitelintézet nem jelöl meg a feltételek között elvárt minimumjövedelmet. A kalkulációnál emellett arra is érdemes figyelni, hogy a hiteligényléskor fennálló összes kölcsönt figyelembe kell venni, a régi és új törlesztőket tehát össze kell adni, és együtt nem haladhatják meg a fenti értékeket.

A Bank360.hu elemzői annak jártak utána, hogy mekkora a maximálisan elérhető hitelösszeg, ha nettó 150, 270 vagy 420 ezer forintos jövedelemmel indul neki valaki az igénylésnek.

Hiteligénylés 150 ezer forintos jövedelemmel

Havi nettó 150 ezer forintos jövedelemmel a legtöbb hitel elérhető, a jövedelemarányos törlesztési mutatót figyelembe véve azonban nincs nagy mozgástere az igénylőknek, hiszen a legjobb esetben is legfeljebb 75 ezer forintos törlesztőrészletet vállalhat az adós, ha pedig már van korábbi kölcsöne, folyószámlahitele vagy hitelkártyája, akkor ennél is kevesebbet. A Bank360.hu elemzői azt vizsgálták meg, hogy mekkora a legmagasabb vállalható hitelösszeg a különböző terméktípusoknál, illetve, hogy a JTM-et figyelembe véve mekkora hitelösszeg igényelhető.

A táblázat alapján a hitelfelvevő személyi kölcsönből igényelhet a legkisebb összeget, tíz évnél hosszabb kamatperiódusú jelzáloghitelből pedig a legtöbbet - holott mindkét esetben legfeljebb 75 ezer forint lehet a vállalható törlesztőrészlet. A különbséget a futamidő és a hiteldíj adja: személyi kölcsönöknél a futamidő jellemzően 12-84 hónap között van, míg a jelzáloghiteleknél akár 20-30 évig is tarthat a törlesztés. Ezenkívül a jelzáloghitelek teljes hiteldíj mutatója (THM) általában alacsonyabb, mint a fogyasztási kölcsönöké.

Az alacsony jövedelemmel történő hiteligénylés hátránya, hogy nincs lehetőség kiaknázni a bankok által kínált kamatkedvezményeket, mivel ezek jellemzően havi nettó 250 ezer forint felett érhetőek el.

Hiteligénylés 270 ezer forintos jövedelemmel

Havi 270 ezer forintos jövedelemmel már több lehetősége van az igénylőknek. Ez az összeg egyébként nyolcezer forinttal haladja meg a 2020-as első félévi nettó átlagkeresetet a Központi Statisztikai Hivatal közlése szerint (a családi adókedvezményt nem számítva).

Ekkora jövedelemmel számolva így alakul a legmagasabb vállalható törlesztőrészlet, illetve a maximum felvehető hitelösszeg.

Látható, hogy - az előző táblázathoz hasonlóan - itt is jelentős különbség van az elérhető hitelösszegek között, ami azt jelenti, hogy lakáscélú és szabad felhasználású jelzáloghitelként is magasabb összeg igényelhető, mint személyi kölcsön formájában. Ha a biztonságos, legalább tíz éves kamatperiódusú jelzáloghitelek közül választ az igénylő, akár 22,6 millió forint hitelösszeghez is hozzájuthat anélkül, hogy túlterhelné a jövedelmét.

Hiteligénylés 420 ezer forintos jövedelemmel

Nem meglepő, hogy a legelőnyösebb helyzetben azok vannak, akik magas nettó jövedelemmel indulnak neki a hiteligénylésnek.

Havi nettó 420 ezer forinttal a következőképpen alakul a törlesztésre fordítható összeg és a felvehető hitelösszeg:

Ezzel a jövedelemmel már könnyedén elérhető a legmagasabb elérhető személyi kölcsön összege, jelzáloghitelből pedig akár 35,5 millió forint is felvehető.