Hoppon maradtak a bezárt magyar gyár dolgozói - egyre nő a feszültség

Az utolsó havi fizetéssel, végkielégítéssel is adós a januárban bezárt szarvasi üzem tulajdonosa, csaknem kétszázan várják a járandóságukat, csoportosan tervezik a jogorvoslati eljárást elindítani - írja a hvg.hu.

Pénteken felkerestük a polgármestert, hátha tud segítséget nyújtani nekünk abban, hogy merre induljunk el a pénzünkért - mondta a portálnak az egyik volt dolgozó azok közül, akik pénteken Szarvas első emberétől kértek támogatást. Babák Mihály megígérte a januárban bezárt gyárból elbocsátottaknak, hogy tájékozódik az ügyben, ezért egy hónap türelmet kért tőlük.

A munkások nagy része azóta elhelyezkedett, többségük jelenleg is minimálbérért dolgozik, legfeljebb a szarvasi gyárban megszokott, teljesítmény után járó néhány ezer forintról kell lemondaniuk. Azt viszont zokon veszik, hogy sem az utolsó havi bérüket, sem pedig a sokaknak több évtizedes gyárban eltöltött idő után járó végkielégítést sem kapták meg fél év után sem. Azért ment el az egykori dolgozók egy csoportja a szarvasi polgármesterhez, hogy tanácsot, segítséget kérjen tőle, hogyan juthatnának a pénzükhöz. A minimálbéres fizetésükből nem telik jogi képviseletre, ezért azt fontolgatják, hogy együtt tesznek majd jogi lépéseket azért, hogy végre kifizessék az elmaradt munkabérüket.

Januárban végleg bezárt a több évtizede a háztartásokban ismert szarvasi kávéfőzőket is gyártó cég. A Szarvasi Vas és Fémipari Zrt vesztét nem a kávéfőzők okozták, hanem azok lámpák, amelyeket az Ikea rendelt meg a világítástechnikai eszközöket is gyártó cégtől, ám hiába fordítottak százmilliókat a gépsorok, a technológia fejlesztésére, zömében selejtek jöttek le a gyártósorokról. A cég uniós támogatást is kapott, ennek egy részét le sem hívta az üzem, de a Pénzügyminisztériumtól is kaptak támogatást, a vállalkozás megmentésére azonban ez sem volt elég. Így hiába adták át ünnepélyesen tavaly tavasszal az új berendezéseket, pár hónap elteltével megkezdték a dolgozók leépítését. Első körben a munkaközvetítőkön keresztül leszerződötteket küldték el, majd januárban az alkalmazottakat is elbocsátották.