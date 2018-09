Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Hőség és aszály - ez vár ránk jövő héten

Térségünkben továbbra is anticiklonális hatás dominál, száraz légtömeg tölti ki a Kárpát-medencét. Emiatt alapvetően napos, csapadékmentes időre van kilátás hétfőn is - írja az OMSZ.

Vasárnap estig sok napsütés mellett gomoly- és fátyolfelhők is lesznek az égen. A Dunától keletre néhol zápor előfordulhat. Többfelé megélénkül, elsősorban a Nyírségben helyenként megerősödik az északi szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet 24 és 28 fok között alakul. Késő estére 14 és 21 fok közé hűl le a levegő - olvasható az előrejelzésekben.

Hétfőn derült vagy gyengén felhős időre számíthatunk. Csapadék nem lesz. Gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás. Hajnalra többnyire 9 és 16 fok közé csökken a hőmérséklet. Napközben sok napsütés mellett csak kevés gomolyfelhő lesz az égen, csapadék nem valószínű. Többnyire mérsékelt marad a légmozgás. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 9 és 16 fok között várható. A legmagasabb nappali hőmérséklet 26, 27 fok körül alakul.

Kedden fátyolfelhős idő várható szűrt napsütéssel, csapadék nem lesz. Az északnyugati, északi szél helyenként megélénkül. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 9 és 16, a legmagasabb nappali hőmérséklet 25 és 29 fok között alakul.

Szerdán is napos idő várható egyre kevesebb fátyolfelhővel, csapadék nem lesz. A változó irányú szél gyenge vagy mérsékelt marad. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 10 és 16, a legmagasabb nappali hőmérséklet 27 és 30 fok között alakul. Csütörtökön is hasonló idő várható, sok napsütéssel, a hőmérséklet akár 31 fokig is emelkedhet.

Pénteken viszont estefelé a Dunántúlon növekedhet meg helyenként erősebben a felhőzet, de estig csapadék nem valószínű. A déli szél megélénkül. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 12 és 18, a legmagasabb nappali hőmérséklet 27 és 31 fok között alakul. A hétvégéig még sok idő van, de a jelenlegi előrejelzés szerint szombaton és vasárnap elszórtan lehetnek záporok.

Az OMSZ humánmeteorológiai jelentése szerint "a jelenlegi időjárási helyzet szervezetünkre gyakorolt hatása közül a napfény szerepe emelhető ki. Ugyanis a derült, napos idő jó hatással van a kedélyállapotunkra, a hangulatunkra, gyorsítja az anyagcserénket, és az erős csontozat kiépítésében nélkülözhetetlen szerepe van. Ezért érdemes a száraz időt kihasználni és lehetőleg a szabadban tölteni, kirándulni, feltöltődni a kevésbé barátságos időkre."

A fotó forrása: Napi.hu/Szabó Dániel.