Hőség: megrohamozták a magyarok a boltokat

A hőségben megindult a roham a ventilátorokért és a klímákért az áruházakban a héten - írja az MTI.

A Praktiker az MTI-t arról tájékoztatta, hogy az utóbbi néhány napban a ventilátorok forgalma több mint háromszorosára nőtt az elmúlt hetekhez képest, a mobil klímákból is több mint háromszoros mennyiség fogyott, és az értékesítés folyamatosan nő.

A 20 áruházzal rendelkező barkácslánc tapasztalatai szerint a hőség beálltával minden évben megugrik a kereslet a berendezések iránt. A legnagyobb számban évről évre az egyszerű asztali és álló ventilátorok fogynak, de ezek eladása döntően a legforróbb napokra korlátozódik, mint nem tervezett szükségmegoldás.

Az elmúlt években egyre népszerűbbé váltak a padlóventilátorok, valamint a kültéri permetventilátorok is - közölte B. Molnár Erzsébet, a Praktiker kategória menedzsere.

Egy hónapot késett a szezon

A MediaMarkt szintén arról számolt be, hogy az elmúlt napokban óriási roham indult a készülékekért. A műszaki áruházlánc ugyanakkor kitért arra, hogy egy hónapot késett a szezon. Míg az elmúlt években április végén, májusban már rövidebb időszakokra beköszöntött a hőség, idén a kedvezőtlen időjárás miatt visszafogott volt a kereslet. Tavaly májusban az idei május forgalmának többszörösét realizálta a vállalat a hűtésre szolgáló termékekből.

A MediaMarkt tapasztalatai szerint is azonnali megoldást akarnak a vevők a hőségben, ennek köszönhető a fokozódó vásárlási kedv a mobilklímák és ventilátorok iránt. A két terméktípust gyakran azért is választják a vásárlók a klímákkal szemben, mert beszerelésük nem engedélyhez kötött, nem igényelnek szakértői segítséget, sem beavatkozást az otthonukban, és jóval olcsóbbak is, főként a ventilátorok.

A mobilklímákat és a ventilátorokat viszik leginkább

Az utóbbi néhány nap összforgalmát tekintve a MediaMarktnál a mobilklímák a legkeresettebbek, a ventilátorok közül az oszlopventilátor a sláger, de nagy az érdeklődés a lapát nélküli készülékek iránt is.

Szánthó Balázs, a MediaMarkt Árkád ügyvezető igazgatója a vállalat közleménye szerint elmondta, hogy tavaly és tavalyelőtt is két számjegyű növekedést értek el a ventilátorok értékesítésében, a júliusi csúcsszezon eredményének ismeretében derül majd ki, hogy az idei számokra mekkora hatással volt az elhúzódó enyhe tavaszi időjárás.