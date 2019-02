Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Hosszú Katinka egyedül is milliárdos lett

Lezárult Hosszú Katinka olimpiai bajnok válási procedúrája egykori edzőjével, Shane Tusuppal, emellett az anyagi kérdéseket is tisztázták - számolt be a Hot!

A hetilap úgy tudja, 2019. január végén tettek pontot válási procedúrájuk végére Hosszú Katinkáék, akiknek nagyjából kétmilliárd forinton kellett megegyezniük. Shane Tusup és az úszónő sikeres közös céget is alapított, az Iron Corporation Kft.-t, amelynek az Iron Lady-imázs és az Iron Aquatics úszóklub is a része volt.

Az immár exférj teljesen kiszállt a közös cégből, akit Hosszú kifizetett. A II-III. kerületi bíróságon zajlott pereken csak Hosszú Katinka jelent meg, Shane Tusup pedeig egy amerikai és egy magyar jogászt is megbízott, hogy kidolgozzák a feltételeket.

Eközben az Mfor.hu arról számolt be, hogy rövid időn belül harmadszor indult végrehajtási eljárás az Iron Corporation Kft. ellen. A korábbi két alkalomhoz hasonlóan most is a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Észak-budapesti Adó- és Vámigazgatósága Hátralékkezelési Osztálya indította a végrehajtást, még 2019. január 29-én.

Először tavaly augusztusban, majd szeptemberben került hasonló helyzetbe az Iron Corporation; akkor pár hét alatt rendeződött az ügy, lezárták az eljárást. Vélhetően most is erre kerül majd sor - írta a portál.