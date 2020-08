Hova érdemes fordulni, ha 5 millió forintra van szükségünk?

Nem egyszerű eligazodni, hogy milyen lehetőségeink vannak, ha nagyobb összegre lenne szükségünk külső forrásból, ezért szakértővel tekintettük át a ma elérhető lakossági pénzügyi termékeket arra az esetre, ha a nyári kitűzött célok megvalósításához vagy már az őszre készülve keresünk finanszírozást.

Egy lakásfelújítás, autóváltás vagy a gyermekünk egyetemi éveinek megkezdése nagyon megterhelhető lehet anyagilag. Kifejezetten most, a járvány miatt fontos odafigyelni, hogy a célhoz legjobb pénzügyi eszközöket találjuk meg, hiszen a nem elég körültekintő választással akár több százezer forintot is kidobhatunk az ablakon feleslegesen.

Eppen ezért vizsgálták meg a Bank360.hu szakértői, hogy milyen termékek állnak rendelkezésre, ha 5 millió forint hitelt szeretnénk felvenni és azt milyen kondíciókkal tehetjük meg. Az összehasonlítások során legalább 250 ezer forintos havi nettó jövedelem az adott bankhoz vállalt érkeztetését vették alapul.

Személyi kölcsön - mindenütt bevethető?

A szabadon felhasználható hitel bármire elkölthető, így rugalmas megoldás lehet, akár lakásfelújításról, autóvásárlásról vagy nagyobb összegű árucikkek beszerzéséről van szó. Az igényléshez ráadásul nincs szükség ingatlanfedezetre és önerőre, pusztán rendszeres jövedelemre.

A fogyasztási hiteleknél bevezetett plafon miatt 2020 végéig legfeljebb 5,75 százalék lehet a személyi kölcsönök teljes hiteldíjmutatója (THM), de hiába vesszük fel 2020-ban a hitelt, 2021-től már magasabb áron kell majd törlesztenünk, a plafon ugyanis csak a hitel futamidejének 2020-as részére vonatkozik.

Mennyibe kerül egy ilyen kölcsön?



Ahogy az összehasonlításban is látszik, érdemes a Bank360.hu Személyi Kölcsön Kalkulátorával megvizsgálni a bankok ajánlatait, hiszen ugyanakkora hitelösszeg mellett még a THM-plafonnal is jelentős eltérések lehetnek a teljes visszafizetendő összegnél vagy a 2021-ről érvényes törlesztőnél.

Ha most veszünk fel egy ötmillió forintos személyi hitelt, akkor a Bank360.hu számításai szerint 2020 végéig legfeljebb 5,75 százalékos THM mellett kevesebb mint 82 ezer forintos törlesztőre, 2021-től pedig legalább 87 ezer forint körüli törlesztőrészletre számíthatunk. A teljes visszafizetendő összeg legalább 6 238 488 forintra rúg majd, a teljes futamidő alatti THM pedig akár 8 százalék alatt is maradhat.

Szabad felhasználású jelzáloghitel - nagyobb összeg, nagyobb felelősség

Ötmillió forint igénylésekor a szabad felhasználású jelzáloghitelek is szóba jöhetnek. A személyi kölcsönökhöz hasonlóan a legtöbb banknál szint bármire elkölthetjük az így felvett összeget, azonban jelentős különbség, hogy itt ingatlanfedezetet is kell nyújtanunk. Ezért cserébe viszont a személyi kölcsönöknél olcsóbb hitelt vehetünk fel, akár több évtizedes futamidővel.

A táblázatban szereplő termékek mellett természetesen megannyi más konstrukció közül tudunk még választani. A Bank360.hu egy kevésbé kockázatos, 5 éves kamatperiódusú hitellel számolt, de ha vállaljuk a gyakoribb kamatfordulót, tovább csökkenthetjük a hitel költségeit. Az aktuálisan elérhető ajánlatok összehasonlításához érdemes a Bank360.hu Szabad Felhasználású Jelzáloghitel Kalkulátorát használni.

Babaváró hitel - verhetetlen a fiatal házasoknak

Az akár 10 millió forintos, szintén szabad felhasználású hitel most is igényelhető legfeljebb 20 éves futamidővel, amennyiben fiatal házastársak vagyunk. Ha pedig vállalunk is gyermekeket, kamatmentes hitellé vagy vissza nem térítendő támogatássá alakíthatjuk azt. Az utóbbi két esetben egyértelműen verhetetlen a konstrukció más hitelekhez képest. Ha az igényléstől számított 5 éven belül megszületik az első gyermekünk, az állam átvállalja a kamatfizetést, sőt, a gyermek születését követően 3 évig nem kell törleszteni a kölcsönt. Újabb gyermek születésével a fennálló adósság 30 százalékát, harmadik gyermeknél pedig a teljes hátralévő összeget elengedi az állam.

Ha az első 5 évben megszületik a gyermekünk, sok összehasonlítandó feladatunk nincsen, hiszen az államilag szabályozott termék törlesztőrészlete (5 millió forintos hitelösszeg esetén) minden banknál 22 917 forint lesz havonta, 20 éves futamidőt feltételezve.

Azt, hogy hogyan alakul a visszafizetés és mekkora törlesztőrészletre számíthatunk abban az esetben, ha nem születik gyermekünk, a Bank360.hu Babaváró Hitel Kalkulátorával állapíthatjuk meg: az induló 22 917 forint után - amennyiben változatlanok maradnak a kamatkondíciók - 2025-től több mint 35 ezer forintra emelkedik a törlesztő, ami elsőre jól hangzik, de mivel a hátralévő futamidő még akkor is 15 év lesz, ezért ezzel érdemes vigyázni. Az éves kamat így 6,96 százalék, ami versenyképes lehetne a személyi kölcsönökkel, de a hosszabb futamidő miatt többet is fizetünk ki kamatokra, így a húszéves futamidő alatt a kölcsön jócskán megdrágul: az ötmillió forintra végül 3 515 590 forint hitelköltség jut, tehát a teljes visszafizetendő összeg 8 515 590 forint lesz az induló kamatokkal számolva.

A Bank360.hu szakértői szerint érdemes a babaváró hitelt a célnak megfelelően, csak akkor igényelni, amikor gyermeket várunk a családba, hiszen akkor válik kedvezővé a hitel. Érdemes továbbá megcélozni a lehető legmagasabb, 10 millió forintos hitelösszeget, mivel a hitelt csak egyszer igényelhetjük és a termék csupán 2022 végéig érhető el.

Érdemes célnak és pénztárcának megfelelő terméket választani

A szabad felhasználású hitelek között tehát több típust is találhatunk és nem egyszerű megállapítani, hogy a saját esetünkben mi lehet a nyerő. Ráadásul hiteltípusonként is eltérnek a banki ajánlatok, ezért mindenképpen érdemes összehasonlítani az aktuális hiteleket a Bank360.hu Hitelkalkulátorával.

A Bank360.hu szakértői szerint abszolút nyertes a babaváró hitel akkor, ha legalább egy gyermek érkezik a családba. Ha nincsenek ilyen terveink és nincs terhelhető ingatlanunk sem, akkor a személyi kölcsön lehet a legjobb választásunk, hiszen rendszeres jövedelem mellett vehetünk fel nagyobb összeget, több banknál akár online is, ráadásul a jelzáloghitelekhez képest viszonylag gyorsan. Ha viszont nem sürget az idő, nem akadály az ingatlan fedezetként történő felajánlása, akkor a megfelelő jövedelem mellett, a szabad felhasználású jelzáloghitelek lehetnek előnyösebbek a költség alapján. Persze érdemes odafigyelni a jelzáloghitel induló költségeire, amelyek akár százezer forint felett is lehetnek, illetve a futamidőre: minél hosszabb időre vesszük fel a kölcsönt, annál többet fizetünk ki a kamatokra, azaz annál drágább lesz a hitelünk.