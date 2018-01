Hova menekültek télen a magyarok? Kiderült

Egyre több magyar dönt úgy, hogy a karácsonyt és a szilvesztert nem itthon, hanem külföldön tölti. Az úticélok között Európa mellett ott van Bali, Kuba, a Seychelle-szigetek és Thaiföld is.

Bár az ünnepi időszakban a szállások és a repülőjegyek is megdrágulnak, mégis egyre több magyar dönt úgy, hogy a szilvesztert, vagy akár a karácsonyt külföldön tölti.

Éppen a magas árak miatt leginkább az európai városokba szervezett útjak a legkelendőbbek - írta lapunknak az IBUSZ Utazási Irodák Kft. A cég már nem először indított charter járatot Szicíliába december végén, de Rómába és Lisszabonba is szervezett utakat. Autóbusszal Bled-tó (Szlovénia) környékét ajánlották az utazóknak.

Az IBUSZ szerint a télből a nyárba utakat egyelőre kevés ember engedheti meg magának, de január és március között azért ezekre is van kereslet. Bali továbbra is közkedvelt úti cél, de mostanában Kubát és Panamát is felfedezik az emberek. Van, aki viszont inkább a Karib tengeren egy hajón tölti a telet.

A télből a nyárba utakat tartja a fő irányvonalnak a N-U-R Neckermann-utazás Szolgáltató Kft. is. Náluk a Dominikai Köztársaság, Maldív-szigetek, Seychelle-szigetek, Thaiföld, Mauritius a Kanári-szigetek és Madeira a legkedveltebb úti célok.

A Kanári-szigeteken Tenerife mellett már a fuerteventurai utakat is keresik a magyarok az irodánál.

Európában az osztrák, francia, olasz, svájci és szlovák sípályák a legkeresettebbek. Itt sokan már nem hotelekben, hanem önálló hegyi házikókban szállnak meg.

A szilveszteri utakat már nyáron elkezdik foglalni az emberek, a belföldi szállások szinte mind megtelnek. A Neckermann-nál már évek óta kedvelt kiemelt szilveszteri ajánlat Málta

Drágulás?

Eltérően látja a mostani szezon árainak alakulását az IBUSZ és a Neckermann. Előbbi szerint az egyes egzotikus desztinációk esetében a repülőjegyek és földi szolgáltatások együttesében enyhe ármódosulás figyelhető meg. A Neckermann szerint ugyanakkor jelentős mozgás nem volt a piacon. A cég úgynevezett dinamikus csomagokat kínál, amely azt jelenti, hogy a kiválasztott szálláshely a légitársaságok menetrend szerinti és fapados járataival kombinálva lényegében bármilyen indulási időponttal és tartózkodással foglalható.

Az IBUSZ szerint nagy változás figyelhető meg abban, hogy az emberek mennyi időt szánnak az utazása. Újra reneszánszukat élik a szervezett városlátogatások, körutazások. Ezek az ősz - tavasz között induló buszos vagy repülős utak Európán belülre vezetnek és általában 4-6 naposak.

A téli, egzotikus területekre eleve hosszabb időszakra szólnak a programok. Ennek egyik oka a nagy távolság miatti hosszú repülési idő és az időeltolódás miatti átállás. Nő az érdeklődés olyan urazások iránt, amelyek a hagyományos üdülés mellett valamilyen különlegességet is kínálnak. Ezek utazások többnyire 10 -15 naposak.

Erről számolt be a Neckemann is: a távolság megtételével arányosan nő az eltöltött napok száma, vagyis aki kilép a kontinensről, az már legalább egy hetet, de inkább kettőt rászán a pihenésre. Ezt egyre többen tehetik meg itthon is. Érződik, hogy az utasok egyre többet költenek utazásra és már évente többször is külföldre mennek.

Félünk a terrorizmustól?

A Neckermann szerint 2016-ban érezhető volt a visszaesés Törökország, Tunézia, Egyiptom tekintetében, de az mostanra eltűnt.

Az IBUSZ is azt közölte, hogy sok utazó egy-egy támadás után a biztonságosabb célok felé fordul. Egyéni szervezésű utazás előtt is érdemes tájékozódni a Külgazdasági és Külügyminisztérium honlapján, hogy a választott úti cél vagy az oda vezető útvonal nem tartozik-e az "utazásra nem javasolt" célország vagy térség közé. A honlapot az utazásszervezők folyamatosan ellenőrzik.

Mit hozott a Green Holidays csődje?

Mind az IBUSZ, mind pedig a Neckermann úgy látja, hogy a Green Holidays csődje után az emberek jobban odafigyelnek arra, melyik utazási irodát választják. A nagyobb, régebb óta működő cégek ebben a tekintetben előnyt élveznek.

HOZZÁSZÓLÁSOK HOZZÁSZÓLOK

A hozzászólások csak a Felhasználó véleményét tükrözik. Fórum moderációs elveinket itt olvashatja: https://www.napi.hu/info/adatvedelem.html