Húsvét előtt megrohamozták a nyugdíjasok az ATM-eket és a bankfiókokat

A bankoknak teljesen újra kell gondolniuk a működésüket. A fiókban dolgozókat próbálják megvédeni, de a nyugdíjfizetési napon hatalmas volt a forgalom, az ATM-eket is kifosztották. A járványügyi bankadót várhatóan nem hárítják át az ügyfelekre a hitelintézetek.

A világjárvány a bankszektoron is otthagyta a bélyegét - mondta Jánoskuti Levente, a McKinsey& Co. irodavezető partnere a Portfolio.hu konferenciáján. A bankszektorra gyakorolt hatást egyelőre nem lehet biztosan tudni, a tanácsadó cég kilencféle szcenáriót is felállított.

A korábbi válságoknál mélyebb és erősebb visszaeséssel számol a cég, a legtöbb országban már a válság első három hónapjában nagyobb volt a visszaesés, mint a 2008-as krízisben. Az egyes szektorok nem egyformán érintettek, az olaj- és a gázipar mellett a turizmus, a légi közlekedés a legnagyobb vesztes, de ezeket azonnal a bankszektor követi. Ez alapján kevesebb új hitel lesz, és csökkennek a lakossági megtakarítások is. A hitelezési veszteségek volumene is nőhet, a bankszektor akár 20 százalékos bevételkieséssel is számolhat az idén.

Újra kell pozicionálni a bankszektort

A bankoknak az a szerencséjük, hogy míg 2008-ban a válság kirobbantójaként tekintettek rájuk, most barátként, társadalmi partnerként léphetnek fel. Most támogathatják a fogyasztókat, a környezetvédelmet, a közegészségügyet és más fontos célokat, ezzel újrapozicionálhatják a teljes szektort a társadalom szemében.

A jövő bankjában minden termék minden ügyfél számára elérhető lesz digitális csatornákon keresztül. A költséghatékonyságot tovább kell fokozni, ahhoz, hogy jövedelmező maradjon egy hitelintézet, a jelenlegi 59 százalékos átlagos költség/bevétel arányt 30 százalékosra kell majd leszorítani. A marzsok ugyanis tovább csökkennek, a tőkeköltség is nő, miközben a hitelezési kockázatok emelkednek.

Nyugdíjfizetéskor rekordösszegű készpénzt vettek fel

A kollégák egészségéről gondoskodtunk és gyorsan átálltunk a digitális munkavégzésre. A fiókok forgalma a felére csökkent, de a telefonos ügyfélszolgálaté megugrott - mondta Balog Ádám, az MKB Bank Nyrt. vezérigazgatója.

Bevezettük a home office-t a központi területeken, emellett biztosítottuk az ügyfelek és a munkatársak biztonságát a fiókokban, a kollégákat folyamatosan teszteljük is - sorolta Becsei András, az OTP Jelzálogbank Zyrt. vezérigazgatója, a Magyar Bankszövetség elnöke.

Mi is átálltunk a digitális működésre, de még így is naponta több mint 5 ezer ügyfelet fogadnak a fiókok, de a telefonos ügyfélszolgálaton kétszeres a forgalom - számolt be Csáki Béla, a Budapest Bank Zrt. vezérigazgató-helyettese.

Nem szeretem a home office-t, nálunk csak a kollégák 15 százaléka dolgozik otthonról - jelenette ki Vida József, a Takarékbank Zrt. elnök-vezérigazgatója. A bank 750 fiókot nyit ki naponta, és 15 mobilbusszal járja az országot. A reggeli időszakot az idősek számára tartják fenn, mert akkor még frissen van fertőtlenítve a fiók. A nyugdíjfizetési napokon van a legnagyobb forgalom, jelentős mennyiségű készpénzt vesznek fel akkor. 9 milliárd forintnyi készpénzt vettek fel a legutóbbi nyugdíjfizetés napján, április 9-én az ATM-ekből.

A krízis elején kevesen mentek el home office-ba, de a harmadik héten eljutottunk oda, hogy a kollégák 90 százaléka otthonról dolgozik. Vettünk laptopokat, teszteltük a távoli hozzáférést, így sikerült ezt megoldani - foglalta össze Zolnai György, a Raiffeisen Bank Zrt. vezérigazgatója. A fiókok nyitva vannak minden nap, ez nem jellemző sok országra, vannak, ahol hetente csak két napig vannak nyitva. A Raiffeisen nem tervez elbocsátásokat.

A bankadót nem hárítják át, továbbfizetésre buzdítanak

Becsei - az MNB-vel szemben - azt javasolja, az év végéig tartó törlesztési moratóriumban fizesse a hitelét, aki tudja. Az OTP Bank 50 milliárd forintos veszteséggel számol a moratórium miatt. A bankadóval kapcsolatban azt mondta: a bankszektor stabil, jó a tőkemegfelelése, így az extra adóterhet is bírják a hitelintézetek. Az ügyfelekre ez a teher nem hárul át, mivel később visszaigényelhetik a bankok az idei többletbefizetést. Kétszázalékos gazdasági visszaesés mellett lenullázódhat a bankok nyeresége az idén - tette hozzá Becsei.

A legnagyobb likviditási hitel, amit a gazdaság most kap - mondta a moratóriumról Balog Ádám. A makrogazdaságra és a bankrendszerre való hatása jó lesz, ez helyes és jó döntés volt. Zolnai György szerint bátor volt a magyar kormány a moratóriummal kapcsolatban. Más országokban óriási roham van a bankoknál, mert ott kérni kell a moratóriumot, és bankellenes a hangulat, mivel az ügyfélszolgálatok nem bírják azok rohamát, akik nem tudnak fizetni. A pénzintézetek legnagyobb félelme a hitelezési veszteségek megugrása - a Raiffeisen vezérigazgatója szerint félő, hogy sokan néhány hónap nem fizetés után "el fogják majd felejteni", hogy ismét fizetni kell. Zolnai szerencsésebbnek tartott volna olyan megoldást, hogy valamennyit, legalább a kamatokat fizetni kelljen.

A moratóriumot helyes döntésnek tartja Csáki Béla is, aki szerint nem volt könnyű egyetlen éjszaka átállni az új rendszerre. Attól a Budapest Banknál is tartanak, hogy az időszak letelte után nehezen szoknak majd vissza az ügyfelek a törlesztésre, a bankok ezért is biztatják arra a klienseket, hogy fizessenek. A jelzálogbankban és az autóhitelnél is az ügyfelek fele jelezte a fizetést. A moratóriumban maradóknál kérdés, változik-e a hitelképesség. Lesznek olyan ügyfelek, amelyeknek adnak hitelt, és olyanok is, amelyeknek nem, például ha valakinek van három lakáshitele, és moratóriumot kért, nem biztos, hogy kap egy negyediket.

A Takarékbanknál úgy számolnak, nagyjából az ügyfelek 30 százaléka fizet tovább. Majd csak 2020 végén és 2021 elején derül ki, mennyien tudnak tovább törleszteni, ez a munkanélküliség alakulásától függ majd - mondta Vida József. A banknál egyelőre 200 milliárd forintnyi hitelállományt fizetnek tovább.

Az NHP el fog fogyni

Az MNB által meghirdettet NHP Hajrá iránt hatalmas az érdeklődés, a cégek főleg beruházásra keresték eddig - mondta Vida. Becsei szerint csökkenni fog a hitelkihelyezések volumene, és még azt sem látják világosan, meddig tart a folyamat. A lakáshiteleknél a valódi visszaesést mutató számok júniusban jönnek majd ki először, mivel a lakásvásárlás több hónapos folyamat. A márciusi-áprilisi számok még a felfutásról szólnak, a korábbi megállapodások miatt. A lakáshitelezésben 2013 volt a mélypont, akkor öt év kellett, hogy visszatérjen a bankszektor a válság előtti szintre.

A vállalati hitelezés másképp alakul majd, mint a lakossági - véli Balog Ádám. Az állami hitelprogramok iránt nagy az érdeklődés, kisebb lehet a visszaesés, mint a lakosságnál, és jövőre vagy 2022-re el lehet érni a válság előtti szintet, de ehhez a bankok anticiklikus hitelezésére lesz szükség.

Az NHP azoknak a cégeknek jó, amelyek válságállóbbak, tőkeerősek - fogalmazott Csáki Béla. A bankoknak ugyanis a tőkehelyzetükre is figyelniük kell, az NHP-hoz pedig tőkegarancia nem kapcsolódik. A kevésbé jó helyzetű cégeknek más programok, például a Széchenyi kártya program lehet a megoldás.

A jövőben kevesebb bankfiókra lesz szükség a digitalizáció miatt - állapította meg Vida József. A Takarékbanknál a 750 fiókból a látogatottsági adatok alapján 250-re lehet, hogy nem lesz szükség a jövőben. Az idősebb ügyfelek is kezdenek átszokni a digitális szolgáltatásokra ebben az időszakban. Becsei ehhez hozzátette: az EU-n belül Magyarországon van a lakosságarányosan az egyik legkevesebb bankfiók.