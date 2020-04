Húsvéti csokik: erre számíthatunk a vészhelyzetben

Hiány idén semmiképpen nem lesz húsvéti édességből, mert a kereskedők már jóval a vészhelyzet kihirdetése előtt feltöltötték raktáraikat és polcaikat a szokásos mennyiségből, így nem kell attól tartani, hogy valaki lemarad a húsvéti finomságról, akár hazait, akár importot választ. Ebben az évben a Magyar Édességgyártók Szövetsége a húsvéti édességfogyasztás csökkenését valószínűsíti, mert felmérések szerint a jelenlegi helyzetben a liszt, olaj, rizs és a konzerv a legnépszerűbb termék, amelyekre akár a szokásos kiadások dupláját is elköltötték - elköltik a vásárlók.

Valószínűleg nem ez lesz az édességgyártók legjobb éve, mondta Sánta Sándor, az ágazati szövetség elnöke. Várható, hogy húsvéti élelmiszer-vásárlásra szánt összegek részben eltérültek, továbbá tartalékképzésre is komolyabb lehet a motiváció, mint korábban. Az export most sok irányban korlátozott, vagy egyenesen lehetetlen. A piaci kereslet csökkenésének, negatív hatásainak elsősorban a hazai kkv-k kitettek, ezért mind számukra, mind munkatársaik számára elsődleges a cégek életben tartása, a munkahelyek megőrzése, annál is inkább, mert a minél zökkenőmentesebb újraindulás a versenyképesség megőrzéséhez elengedhetetlen.

A leginkább negatív hatásokkal a csokoládé, az impulzus termékek, és az exkluzív csatornákon (például belvárosokban, repülőtereken, kávéházakban) értékesített különleges édességek esetén kell számolni, itt a visszaesés terméktől függően a 10-70 százalékot is elérheti. Számos kis és közepes magyar cég fókuszál ilyen jellegű termékekre, ezért az ő megsegítésük létfontosságú.

A snackek és chipsek piaca stabil. A müzlik, gabonapelyhek és funkcionális szeletek iránt erőteljesen nőtt az érdeklődés A Cerbona székesfehérvári üzemében például új dolgozók felvételével és az üzemidő megnyújtásával reagálnak a megnövekedett igényekre. Keksz fronton is a kereslet növekedéséről számoltak be a szövetség tagjai. A kekszeknél jelenleg az is nagy előnyt jelent, hogy az alapanyagok döntő része hazai, ezért itt a szállításból adódó nehézségekkel kevésbé kell számolni, de az export ebben az esetben is nehezített pálya.

Eddig a mennyiség helyett a minőség volt a trend

A magyar piacon évente körülbelül 5 milliárd forint értékben 800 tonna húsvéti édesség fogy, elsősorban csokinyúl és csokitojás. Az elmúlt években mindig nőtt a húsvéti édességpiac, és 2017-2018 között különösen nagy ugrás, 10 százalékos forgalombővülés történt. Ez elsősorban a magasabb minőségre váltásból fakadt, nem a tonnák száma gyarapodott ilyen mértékben.

Az élelmiszer és ezen belül az édességfogyasztás masszív trendjei remélhetően nem változnak hosszú távon. A minőségi édesség keresése, a tömegében kevesebb, de magasabb értékű termékek vásárlása minden bizonnyal folytatódik ahogy a helyükre kerülnek majd a dolgok. Az élelmiszerek szerepe ezekben a nehéz időkben amúgy is nagyon felértékelődik.

A Magyar Édességgyártók Szövetsége hangsúlyozza, hogy az édességtermelésben is rendületlenül dolgoznak az üzemekben: édességgyártók, szalagmunkások, műszerészek, minőségellenőrök és sokan mások gondoskodnak arról nap mint nap bejárva, hogy folyamatos legyen a gyártás és a vásárlók hozzájuthassanak kedvenc termékeikhez. A szövetség minden tagvállalata nevében köszönetet mond minden dolgozónak, aki kitart és munkába jár ezekben az időkben az élelmiszeriparban, egészségügyben, közszolgáltatásokban, fuvarozásban és még sok helyen máshol.