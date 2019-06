Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Húsz éve nem láthatták az emberek azt, amit most eladnak

Utoljára húsz éve szerepeltek árverésen annak a különleges gyűjteménynek a darabjai, amelyekre most licitálhatnak az érdeklődők az Axioart portálon: Picasso-szitanyomat, Rippl-Rónai, Scheiber Hugó, Márffy Ödön és Czóbel Béla alkotásai is szerepelnek a katalógusban.

Axioart , 2019. június 19. szerda, 09:18 Fotó: Axioart - Pablo Picasso: Anya gyermekével (szitanyomat)

Az Axioart online felületén június 14. és július 8. között egy különleges magángyűjtemény darabjaira licitálhatnak az érdeklődők. Többek között Mednyánszky László, Rippl-Rónai József, Glatz Oszkár, Scheiber Hugó, Picasso, Iványi Grünwald Béla, Bernáth Aurél, Nagy Oszkár, Nádler Róbert, Márffy Ödön, Czóbel Béla festményeiért és grafikáiért is érdemes lesz harcba szállni.

A gyűjtemény darabjai 20 éve szerepeltek utoljára árverésen és olyan neves aukciósházaknál kerültek kalapács alá, mint a Mű-Terem Galéria, a Kieselbach Galéria, a BÁV, a Nagyházi Galéria és a Nemes Galéria.

Az aukció legdrágább tétele Rippl-Rónai József Dr. Rónai János Rudolfról készített pasztellképe, amely 2,4 millió forintos kikiáltási árral és 3,6 millió forintos taksával várja a liciteket.

Scheiber Hugó Balettkara, Gremsperger Ernő Tabáni utcája, Rudnay Gyula portréja és Marsovszkyné Szirmai Ilona Pihenője is a Saphier-gyűjteményből került a magángyűjtőhöz.

Saphier Dezső 1999-ben érdekes kísérletbe kezdett: a BÁV kiállítótermében gyűjteményének olyan darabjait állította ki, amelyek nem voltak beazonosítva. Azok, akik felismerték a modellt vagy bizonyították ki a kép festője pénzjutalmat kaptak. Az első megfejtés Tahi-Tóth László színművésztől érkezett, aki ráismert magára és testvéreire az öt fiút ábrázoló képen. A festmény a mostani árverésen is szerepel és 85 ezer forintos induló árat kapott.

Számos kép alkotóját azóta is homály fedi, a Saphier pályázati anyagból több műtárgy is átkerült a most aukcionált műgyűjteménybe. Ezek közül érdemes kiemelni a Téli üdülést, a Lovát itatót és a Nagyvárosi szerelmet.

Nádler Róbert 6 darabos sorozatára és Glatz Oszkár Pásztorlegénykéjére 200 ezer és 260 ezer forinttól lehet licitálni. A grafikák közül kiemelkedik Nádler István szitanyomata, amire 75 ezer forinttól indul a licit.

Ide kattintva megtekintheti az online árverés tételeit és licitálhat is.