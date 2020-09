Idén másodszor emel bért a Kométa

A Kométa húsipari cégnek a tervei megvalósításához elkötelezett munkavállalókra és új szakemberekre is szüksége van, ezért az áprilisi átlag 3,4 százalékos béremelést októbertől megduplázzák. A fizikai területen dolgozók átlagosan 5, a szellemi munkát végzők 3 százalékkal keresnek többet jövő hónaptól - jelentette be a cég.

A kaposvári Kométa melléktermék feldolgozó üzemének építése 2020 augusztusában fejeződött be, a projekt az uniós-magyar finanszírozású Széchenyi 2020 program keretében valósult meg.

A cég a koronavírus-járvány miatt stratégiai fontosságú vállalattá vált, a megrendelései folyamatosak, szakemberekre emiatt és az újonnan épült üzem miatt is szüksége van. Cél, hogy a termékellátás továbbra is állandó maradhasson, és hogy a meglévő munkavállalókat is tehermentesíteni tudják, ezért új szakemberekre is szükségük van - írják a közleményében.

Dolgozóinkat megbecsüljük, napi étkezést biztosítunk számukra, és folyamatosan emeljük a béreket annak megfelelően, ahogy a cégünk is növekszik - mondja Giacomo Pedranzini, a Kométa ügyvezető igazgatója.

130 ezres éves jutalom is jár

A bérek az előző három évben összesen mintegy 40 százalékkal emelkedtek, majd idén áprilisban a vírushelyzet ellenére is átlagosan 3,4 százalékos béremelést tudott végrehajtani a cég, amit október 1-jétől megdupláznak. A fizikai területen dolgozók bére átlagosan 5, míg a szellemi foglalkozásúaké 3 százalékkal nő. Éves szinten nettó 130 ezer forinttal jutalmazzák azokat, akik vigyáznak az egészségükre és akikre folyamatosan támaszkodhat a cég - olvasható a cég közleményében.

A csontozóban dolgozók például a szaktudásuknak megfelelően a megemelt jelenléthez kötött prémiummal, túlóradíjjal és egyéb juttatásokkal október 1-jétől akár nettó 345 ezer forintot is hazavihetnek, amihez még hozzáadódhat a családi kedvezmény. Mindenkinek lehetősége van magasabb bérkategóriába kerülni, ha megtanul új munkafolyamatokat és bővíti szaktudását. A kategóriabesorolásokat félévenként felülvizsgálják - közölték.

A cég júliusban stratégiai megállapodást kötött a kormánnyal, a több tízmilliárdos fejlesztéssel a tervek szerint megkétszerezi kapacitását, és így 400-500 új munkahelyet teremt Kaposváron.