Időjárás: csípős hideggel, kemény fagyokkal közelít a tél

A következő napokban nem valószínű, hogy számottevő csapadék hullana, helyette napos, de hideg időre van kilátás. Az arra érzékenyek fejfájós időszakra számíthatnak, éjszaka pedig kemény fagyok jönnek.

Szombat este túlnyomóan derült, száraz idő várható. Párássá válik a levegő, legfőképp az Alföldön (zúzmarás) ködfoltok is képződhetnek. Az északkeleti szél többnyire mérsékelt marad, de a Kisalföldön az éjszaka második felében délire fordul a szél, és megélénkül. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában -2 és -7 fok között alakul, de az Északi-középhegység fagyzugos részein ennél pár fokkal hidegebb is lehet - írja a Met.hu-n megjelent előrejelzésében az Országos Meteorológiai Szövetség. A fagy már meg is érkezett: szombatra virradóra mérték az eddigi leghidegebb éjszakai hőmérsékletet.

Napközben meghatározó lesz, hogy alapvetően hideg levegő tölti ki a Kárpát-medencét, ami a keringésnek megterhelő lehet, azonban a magasban már megkezdődik az enyhébb levegő beáramlása, emiatt a melegfrontra érzékenyeknél felléphet fejfájás, migrén, vérnyomás-ingadozás.

Vasárnap délelőtt a pára- és ködfoltok feloszlanak, a nap első felében fátyolfelhős időre készülhetünk, amely néhol szűri a napsütést. Délutántól az Alföldön és délen, estétől pedig már máshol is megnövekszik a felhőzet. Csapadék nem lesz. A délnyugatira forduló szél nagy területen megélénkül. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában -2 és -7 fok között alakul, de az északkeleti völgyekben néhol -7 foknál alacsonyabb hőmérséklet is lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet 4 és 8 fok között alakul.

Hétfőn az éjszaka képződő ködfoltok feloszlása után közepesen és erősen felhős területek és időszakok egyaránt lesznek. Délutántól helyenként gyenge eső, zápor előfordulhat. A délnyugati, majd az északnyugatira forduló szél csak kevés helyen élénkülhet meg. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet +1 és -4, a legmagasabb nappali hőmérséklet 3 és 9 fok között alakul.