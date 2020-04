Időjárás: gyorsan véget ér a tavasz

Hétfőig tart a jó idő, utána ősziesen csapadékos és esős idő jön. Szerdán már elkezd visszatérni az enyhe időjárás, de megerősödik a szél.

Vasárnap este már több helyen megnövekszik a fátyolfelhőzet, emellett főként az Észak-Dunántúlon és a Dunától keletre meg is vastagszik a felhőzet, utóbbi tájakon záporeső is előfordulhat. A déli, délnyugati szelet több helyen is élénk lökések kísérhetik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 7 és 12 fok között alakul, de a Duna-Tisza közén, északkeleten néhol kissé hidegebb is lehet - írja az Országos Meteorológiai szolgálat előrejelzésében a Met.hu-n.

Még délután hidegfront éri el térségünket, ami megviselheti a frontérzékenyeket. Nőhet a szervezet görcskészsége, epilepsziás rohamok léphetnek fel, szívkoszorúér fájdalmak jelentkezhetnek. Gyakoribb lehet a trombózis a fokozott véralvadási hajlam miatt. Az allergiás betegségek, illetve tünetek halmozottabban észlelhetők. Asztmatikus rohamok léphetnek fel. Erősödhetnek a reumatikus, valamint az ízületi fájdalmak. Hosszabbá válhat a reakció idő.

Az allergiásoknak rossz hír, hogy hétvégén a nyír pollenkoncentrációja jellemzően a közepes-magas tartományban várható. A kőris, a nyár, a juhar és a fűz virágporának mennyisége országszerte közepes szintet érhet el. A ciprus- és tiszafafélék, valamint a gyertyán pollenkoncentrációja jellemzően alacsony lesz. Előfordulhat egy-egy szem még az éger, a mogyoró, továbbá a szil pollenjéből is a levegőben. A kültéri allergén gombák spóraszáma továbbra is jellemzően alacsony marad.

Ez lesz a jövő héten

Hétfőn délelőtt a csapadékot adó felhők átmenetileg kelet felé távoznak, a sok fátyolfelhő mellett szűrt napsütés várható. A nap második felében viszont észak felől megvastagszik a felhőzet, és az ország északi felén több helyen zápor, főként északnyugaton zivatar is kialakulhat. A délnyugati szél nagy területen erős lesz, délutántól azonban egyre nagyobb területen északnyugatira fordul az áramlás. Zivatarokhoz kötődve akár viharos lökések is lehetnek. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 7 és 12 fok között alakul. A legmagasabb nappali hőmérséklet 20 és 26 fok között várható.

Kedden hajnalban még túlnyomóan borult lesz az ég, majd a déli óráktól felszakadozik, csökken a felhőzet, és délután már általában többórás napsütés valószínű. Reggelig, kora délelőttig még többfelé valószínű eső, zápor, (hajnalban néhány helyen átmenetileg havas eső is eshet), majd megszűnik a csapadék, és délután már legfeljebb csak elvétve lehet futó zápor. Az északnyugati szél megerősödik, a Dunántúl északnyugati részein és a Bodrogközben viharossá is fokozódhat. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 2 és 8, a legmagasabb nappali hőmérséklet 9 és 13 fok között alakul.

Szerdán az ország délnyugati harmadában derült, az északkeleti felén azonban felhősebb idő várható. Csapadék nem lesz. A nyugati szél megélénkül, kevés helyen meg is erősödik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában +2 és -4, a legmagasabb nappali hőmérséklet 12 és 16 fok között alakul.