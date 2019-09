Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Időjárás: kánikulával indul a hét, majd jön a fordulat

Hétfőn helyenként 29 fok is lehet napközben, de kedden már megérkezik az eső és a lehűlés, utóbbi kitart a hét második feléig.

Hétfőn - ahogy a hétvégén - a déli, kora délutáni órákig derült idő várható, majd észak felől fátyolfelhőzet érkezik, illetve már gomolyfelhők is képződhetnek, de csapadék estig még nem valószínű. Napközben a főváros környékén, az Északi-középhegységben és az Észak-Alföldön megélénkül, néhol megerősödik a nyugati szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet 24 és 29 fok között várható - írja előrejelzésében az OMSZ.

Kedden erősen felhős vagy borult lesz az ég, majd egyre inkább szakadozni kezd a felhőzet, több-kevesebb napsütésre északon számíthatunk. Eleinte több helyen várható eső, zápor, később a csapadék egyre inkább a déli, délnyugati területekre korlátozódik, főként arrafelé néhol zivatar is előfordulhat. A nyugati, északnyugatira forduló szél elsősorban az északi, északkeleti megyékben megerősödik, zivatar környezetében viharos széllökések is lehetnek. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 11 és 17, a legmagasabb nappali hőmérséklet 17 és 25 fok között valószínű.

Szerdán az ország nagyobb részén a többórás napsütés mellett felhőátvonulásokra lehet számítani, de ezekből csupán egy-egy rövid zápor fordulhat elő. A déli, délnyugati határ közelében azonban felhős maradhat az ég, és főként a nap első felében akár tartósan is eshet. Az északnyugati, északi szél nagy területen megerősödik, az Alpokalja térségében viharossá is fokozódhat. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 6 és 11 fok között várható, de a szélvédettebb északi völgyekben ennél hűvösebb is lehet a hajnal. A legmagasabb nappali hőmérséklet 16 és 20 fok között valószínű.

Csütörtökön gomolyfelhős, napos idő várható, csupán elvétve fordulhat elő futó zápor. Az északnyugati, nyugati szelet élénk, főként északkeleten néhol erős lökések kísérhetik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 3 és 8 fok között alakul, de a szélvédett északi völgyekben, fagyra hajlamos területeken ennél hidegebb is lehet, talajmeneti fagy is előfordulhat. A legmagasabb nappali hőmérséklet 14 és 18 fok között valószínű.