Így állnak a magyar sípályák

Nincs elég hideg a hóágyúzáshoz, így még nem nyitnak a hazai sípályák - számolt be a Magyar Nemzet.

A mátraszentistváni sípark műszakilag már készen áll a "téli hadműveletre", de amíg nem süllyed legalább mínusz 2 Celsius-fok alá a hőmérő higanyszála, reménytelen próbálkozás volna a műhó előállítása - mondta Erbeszkorn Tamás, a mátrai sípálya szóvivője a napilapnak.

A jövő hét közepétől lehűlést jelez a meteorológia, így karácsony másnapján talán megnyithatnak a mátrai és bükki pályák.

A Balatonhoz legközelebb eső téli sportközpont, az eplényi Intersport Síaréna már két hete kinyitott, ám a hóágyúzásra még ott is várni kell. Amint 0 fok alá süllyed a hőmérséklet, akár egy éjszaka is elegendő lesz fehérbe beborítani a terepet - számolt be Tehel Tibor, az eplényi sípálya marketing-asszisztense.

Eplényben és Mátraszentistvánon is szigorú vírusellenes biztonsági előírások várják a sízőket. Kötelező a maszk és a kesztyű használata, a közösségi helyiségekben pedig be kell tartani a védőtávolságot. A síoktató és tanítvány között is előírás a távolságtartás, hozzátartozók, szülők nem tartózkodhatnak az oktatópályán.