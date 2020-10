Így kell megkeresni a legolcsóbb lakáshitelt - Több millió forint a tét

Két 15 millió forint összegű és 20 éves futamidejű lakáshitel havi törlesztője között akár havi 30 ezer forint is lehet a különbség, ami teljes visszafizetésben 7 millió forintot jelent. Nehezíti azonban a választást, hogy nem mindenki számára ugyanaz a lakáshitel a legkedvezőbb, ugyanis a bankok más-más feltételek teljesítéséért cserébe adnak kamatkedvezményeket. A Bankmonitor szakértői összegyűjtötték, hogy miként kereshetjük meg a számunkra elérhető legjobb ajánlatot.

Versenyeztessük meg a bankokat!

Aki kizárólag a számlavezető bankjától kér ajánlatot, abban bízva, hogy hűséges ügyfélként majd így kapja meg a lehető legjobb ajánlatot, az csalódni fog. Lehet ugyanis, hogy a bank valóban kamatkedvezményt ad számára, ám előfordulhat, hogy ez a hitelkamat még így is jóval magasabb lesz, mint egy másik banknál.

Éppen ezért érdemes minél szélesebb körben megversenyeztetni a bankokat, hogy átfogó képünk legyen a költségekről. Ehhez remek célszerszám a Bankmonitor lakáshitel kalkulátora, ami 12 hazai bank lakáshiteleit hasonlítja össze objektíven, jól átlátható módon.

Olcsóbb a hitel magasabb jövedelemmel

Az igazolt, bank által elfogadott jövedelem nagysága több okból is kritikus.

1. Minden bank meghatároz egy minimális jövedelmet, ami alatt nem hitelez. Ez bankonként eltérő: van, ahol havi 100 ezer forint, míg máshol az aktuális minimálbér, de olyan hitelintézet is akad, ahol 150 ezer forint az alsó limit.

2. A bank által elfogadott igazolt nettó jövedelem határozza meg, hogy az adós legfeljebb mekkora hiteltörlesztőt vállalhat be. Egy 10 éves kamatperiódusú lakáshitelnél - amikor a kamatot a bank egy évtizedig nem módosíthatja egyoldalúan - a nettó jövedelem legfeljebb 50 százaléka fordítható hiteltörlesztésre, amennyiben a nettó bevétel nem éri el a félmillió forintot, míg e fölött 60 százaléknál ránt be az úgynevezett adósságfék. Ha ellenőriznénk, hogy jövedelmünk alapján legfeljebb mekkora lakáshitelt vehetnénk fel, akkor ezt gyorsan megtehetjük a Bankmonitor Mennyi lakáshitelt kaphatok? kalkulátorával.

3. A bankok magasabb jövedelem igazolásakor kamatkedvezményt adhatnak, ami egyben alacsonyabb havi törlesztőt és teljes visszafizetést is eredményez. Ezzel megint a tehetősebbek járnak jól - mondhatjuk. Valóban, ám a bankokat is meg kell érteni, hiszen a magasabb jövedelem egyben nagyobb biztonságot jelent számukra, mert így az adós könnyebben ki tudja majd gazdálkodni a hiteltörlesztőit is. Ugyanakkor, ha adóstárs is bevonásra kerül a hitelszerződésbe, akkor az adós és az adóstárs együttes jövedelmét veszi alapul a bank, ami ha eléri a kamatkedvezményhez elvárt összeget, akkor ugyancsak olcsóbb lehet a hitel.

Válasszunk okosan kamatperiódust!

A kamatperiódus egy lakáshitelnél az az időszak, amelyen belül a bank egyoldalúan nem módosíthatja a kamatot, vagyis a havi fizetnivaló biztosan ugyanakkora marad. Ez logikusan azt jelenti, hogy minél hosszabb egy hitel kamatperiódusa, annál inkább kiszámítható előre, hogy mikor, mennyit kell majd fizetnie az adósnak. A legkevésbé kockázatosak pedig a futamidő végéig fix kamatú konstrukciók, hiszen itt alakuljon bárhogyan az infláció, a forintárfolyam, a jegybanki alapkamat vagy éppen a hitelkamat szempontjából számító bármelyik mutató - ez általában az úgynevezett BIRS -, a hitelkamat nem módosulhat.

Igen ám, de minél hosszabb egy hitel kamatperiódusa, vagyis minél kisebb kamatkockázatot vállal be az adós, a kamat annál magasabb lesz, vagyis ez mind havi szinten, mind teljes visszafizetésben nagyobb költséget jelent.

Itt azonban az ár nem minden, az adós anyagi helyzetétől, kockázattűrő képességétől és pénzügyi stratégiájától függ, hogy melyik kamatperiódus a megfelelő. Ha például már az igényléskor tudjuk, hogy hitelünket a szerződésben rögzített futamidő előtt végtörleszteni fogjuk - például lakástakarékból vagy egy felszabaduló megtakarításból -, akkor érdemes rövidebb kamatperiódust választani, hiszen a kamatszint itt kedvezőbb. Azzal azonban tisztában kell lenni, hogy 5 éves kamatperiódusnál a jövedelem legfeljebb 35-40 százaléka lehet a hiteltörlesztő, míg 10 évre vagy a futamidő végéig rögzített kamatnál 50-60 százalék. Vagyis hosszabb kamatperiódusnál ugyanaz a jövedelem nagyobb hitelösszeg felvételét teszi lehetővé.

Jól határozzuk meg a futamidőt!

Ugyanakkora hitelösszeg esetén a havi törlesztő annál kisebb, minél hosszabb a hitel futamideje. Igen ám, de ennek ára van: tovább használjuk a bank pénzét, emiatt hosszabb ideig kell rá kamatot fizetnünk, így a teljes visszafizetés is több lesz. Éppen ezért érdemes a futamidőt úgy beállítani, hogy a havi törlesztőt biztosan teljesíteni tudjuk, ám mégis a lehető leggyorsabban letudjuk a tartozásunkat. Persze időközben is lehet előtörleszteni, ha elkölthető pénz áll a házhoz, amikor is két opció közül választhatunk: vagy a havi törlesztőt, vagy a futamidőt csökkentjük. Ez utóbbi nagyobb pénzügyi előnnyel jár.

Nyissunk bankszámlát, érkeztessük ide a jövedelmünket!

A bankok szeretik, ha bankszámlát nyitunk náluk, valamint vállaljuk, hogy ide érkezik majd a jövedelmünk, vagy külső helyről havonta egy meghatározott összeg. Ezért cserébe kedvezőbb kamatot kaphatunk, ám arra figyeljünk, hogy ez a kedvezmény ideiglenesen vagy akár végleg elveszhet, amennyiben nem teljesítjük, amit vállaltunk. A fogyasztóbarát lakáshitelek ez utóbbi szempontból kifejezetten előnyösek, ugyanis a kamatkedvezmény itt csak ideiglenesen veszíthető el, amint újra teljesítjük a feltételeket, ismét megkapjuk az eredeti, alacsonyabb kamatot.

Kérhetünk egyedi ajánlatot!

Mint a piacgazdaságban az általában szokás, a bankok is versenyeznek a jó ügyfelekért, így érdemes lehet több helyről is ajánlatot kérnünk, akár úgy, hogy a másik bank ajánlatát megadjuk nekik. Ha kellően nagy a jövedelem és az igényelt hitelösszeg, akkor a bankok ilyen esetben akár egymás alá is ígérhetnek azért, hogy végül őket válasszuk.

Kössünk a banknál lakásbiztosítást!

A bankok szeretnek minél több szolgáltatást eladni ügyfeleiknek, hiszen ezek mindegyikén van hasznuk. Mivel egy lakáshitelnél amúgy is kötelező lakásbiztosítást kötni, érdemes lehet megkérdezni az adott bankot, hogy lehet-e rajtuk keresztül ilyet kötni, illetve milyen kedvezmény jár ezért cserébe. Fontos, hogy a biztosítás kondícióit hasonlítsuk össze a piacon elérhető más szolgáltatások díjaival, nehogy a biztosítás árán többet veszítsünk, mint amit a kamaton nyerünk.

Ha tudunk, válasszunk csok-hitelt!

A csok-hitel a lakáshitelek egy speciális típusa, melynek kamata a futamidő végéig maximum 3 százalékos lehet. Feltétel ugyanakkor, hogy az igénylő megfeleljen a csok feltételeinek, valamint legalább 2 gyermek megléte vagy vállalása szükséges. A felvehető kedvezményes hitel összege 2 gyermeknél 10 millió forint, míg 3 gyermeknél 15 millió forint. (A csok jogosultság itt ellenőrizhető.) Ha valaki fel tud venni csok-hitelt, ám ennek maximális összege nem elég a kiszemelt ingatlan megvásárlásához, akkor a konstrukció kiegészíthető normál, piaci lakáshitellel is.