Így lehet 15-25 százalékot spórolni a fűtésen

Házépítésnél vagy lakásfelújításnál is erősen érdemes elgondolkozni azon, hogy a Magyarországon megszokott radiátoros vagy konvektoros megoldás helyett a padlófűtést válasszuk. Az biztos, hogy sokat lehet vele spórolni, de pár tényezőre oda kell figyelni, mielőtt belevágunk.

A padlófűtésnek számos előnye van a radiátoros és konvektoros fűtéssel szemben. Az egyik legfontosabb, hogy egy adott hőmérséklet eléréséhez mintegy 15-25 százalékkal kevesebb energiát használ, vagyis ennyit lehet vele spórolni a fűtésszámlán - hívják fel a figyelmet a Gépész Holding szakértői.

A padlófűtésnél értelemszerűen nincsenek radiátorok, amelyek bár nem foglalnak sok helyet, a lakberendezésbe annál inkább "beleszólnak".

A padlófűtés nem igényel sok karbantartást, hosszú hibamentes működéssel számolhatunk vele. Emellett igény szerint kombinálható más fűtésrendszerekkel is.

Sokan tartanak az általa felkavart portól, azonban a felületfűtés egyenletes hőelosztásával a levegő megállhat és mind a por, mind pedig a poratka aránya csökken a levegőben. Az egyenletes fűtés emellett a penészfoltok kialakulását is meggátolja.

Mire érdemes figyelni?

Amikor utólag építünk be padlófűtést, akkor a padlót - értelemszerűen - fel kell szedni és az magasabbra is fog kerülni a munka végeztével. Lehet, hogy emiatt az ajtókat is magasabbra kell vésetni, illetve a padlótól plafonig érő beépített bútorokat is át kell szabni. Ezt komolyan kell venni és számolni a többletmunkákkal, illetve költségekkel - figyelmeztetnek a szakemberek.

A kazánt is ellenőrizni kell, ugyanis ha nem megfelelő, akkor nem lesz olyan energiatakarékos rendszer, mint reméltük. A kondenzációs kazánok remek társai a padlófűtésnek.

Ehhez a rendszerhez a könnyen melegedő és jó hőtartó hidegburkolat az ideális (a gresslap és a kerámia egyaránt). A csiszolt vagy látszóbeton szintén alkalmazható vele.

A parketta esetében azonban fontos tudni, hogy minél vastagabb, annál kevésbé hagyja érvényesülni a padlófűtést. A rendszer hatásfoka 5-10 százalékkal lesz rosszabb. A Gépész szakértői szerint nem zárja ki egymást a kettő de biztos, hogy bizonyos kompromisszumot kell kötni.

Hasonló a helyzet a szalagparkettával és a laminált padlóval, bár a hőveszteség kisebb, mint a parkettánál. Alacsony hősugárzási képességgel bír a szőnyegpadló és a hajópadló is, ezért ebben az esetben alaposan meg kell fontolni a padlófűtés beépítését.

És még néhány jó hír:

A kúszó-mászó babák kisebb eséllyel fáznak fel a egy padlófűtéses lakásban.

A macskának sem kell a radiátorra feküdnie, bárhol elterülhet.

Gyorsabban szárad a felmosás.



A cikk megjelenését a Gépész Holding támogatta.