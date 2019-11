Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Így lesznek nyitva a boltok a karácsonyi szünetben

Karácsonykor hatnapos pihenőnap sorozat vár a magyarok többségére, a boltok azonban csak 2,5 napig lesznek zárva - hívta fel a figyelmet a Blokkk.com.

Mivel december 24. még nem munkaszüneti nap, de heti pihenőnapot faragtak belőle, így azt december 7-én, szombaton le kell majd dolgozni. Éppen akkor, amikor a bronz hétvége első fele van - írta a kereskedelmi szakportál.

Van még egy csavar: december 25. és 26. munkaszüneti nap (szerda és csütörtök,) így belép az a szabály, miszerint ha a munkaszüneti napot egy nap választja el a heti pihenőnaptól (a péntek beékelődésével a szombattól, vagy a hétfő beékelődésével a vasárnaptól), akkor ezt a napot is le kell előre dolgozni. Így most a december 27-i pénteki napot is előre le kell dolgozni, méghozzá december 14-én, szombaton. Ez pedig éppen az ezüst hétvége első fele.

A bronz hétvégétől december 23-ig a hétköznap egyébként 18 óráig nyitva tartó iparcikkes boltok egy része tovább tart nyitva, a hagyományoknak megfelelően. Az amúgy a hét utolsó napján zárva tartók többsége is kinyit a bronz, ezüst és arany vasárnapokon is. A szombati nyitvatartást pedig megnyújtják azok, akik 13-14 óra tájékán úgy egyébként bezárnak.

Ezt kell tudni a decemberi napokról:

Így lesznek nyitva a boltok a fontos napokon Nap Boltok nyitvatartása Bronz hétvége december 7. szombat munkanap, szokásosnál hosszabb nyitvatartás Bronz hétvége december 8. vasárnap pihenőnap, a boltok nagyobb része kinyit Ezüst hétvége december 14. szombat munkanap, szokásosnál hosszabb nyitvatartás Ezüst hétvége december 15. vasárnap heti pihenőnap, a boltok nagyobb része kinyit Arany hétvége december 21. szombat heti pihenőnap, szokásosnál hosszabb nyitvatartás Arany hétvége december 22. vasárnap heti pihenőnap, a boltok nagyobb része kinyit December 23. hétfő munkanap, hosszabb hétköznapi nyitvatartás Karácsony december 24. kedd heti pihenőnap, 14 órakor kötelező bezárni Karácsony december 25. szerda munkaszüneti nap, boltok zárva Karácsony december 26. csütörtök munkaszüneti nap, boltok zárva December 27. péntek heti pihenőnap, szokásos nyitvatartás December 28. szombat heti pihenőnap December 29. vasárnap heti pihenőnap

Forrás: Blokkk.com