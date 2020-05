Így lett a fröccspéntek a mentális egészségmegőrzés része

A vállalatok 85 százaléka nagy figyelmet szentel most a dolgozói mentális egészségének megőrzésére, és noha a cégek házon belül is keresnek megoldásokat erre, gyakorlatilag minden második vállalat civil szervezeti segítséget is igénybe vesz. A koronavírus-járvány új platformokat, megváltozott lehetőségeket, válságmegoldásokat hozott s nagy veszteseket teremtett. Ez derült abból a felmérésből, ami húsz nagyvállalat aktuális civil-vállalati fenntarthatósági együttműködését szondázta.

A civil-vállalati együttműködések az elmúlt években Magyarországon is erősödtek. Egyre több vállalat ismerte fel a civil szervezetekben rejlő szaktudást, amelyet akár a vállalat külső környezetében, akár éppen a szervezet belső folyamatainak, hozzáállásának, szokásrendszerének, kultúrájának kialakításában, fejlesztésében, a munkavállalók elköteleződésének kialakításában hatékonyan és jól tud használni - mondta Kiss Gyöngyvér, a Civil Impact Nonprofit Közhasznú Kft. vezetője.

Hozzátette: ezzel észrevétlenül is segítenek egy ügyet, ami a civil szervezet missziójának beteljesítéséhez éppúgy elvezet, mint ahogyan építi a vállalat saját, felelős brandjét is. Ez utóbbi a fogyasztói szokások tudatossá válása, de a munkaerőfelvétel és megtartás miatt is egyre fontosabb. A felmérésben résztvevő vállalatoknál a Covid 19 járvány jelentősen átalakította a civil-vállalati együttműködések térképét: az új feladatok gyakran a már meglévő programok felfüggesztését, számos helyen pedig új válságkezelő projektek elindítását jelentették.

A mentális egészség beszállítói

A Civil Impact által megkérdezett, nem kereskedelemben tevékenykedő cégekről kiderült, hogy a koronavírus helyzetben átlagosan a munkavállóiknak 85 százaléka dolgozik ottohnról. Általános igazság az is, hogy a cégeknél az ő fizikai és mentális egyensúlyuk fenntartása, valamint a lelki egészségük megőrzése kiemelten fontos feladattá vált.

"Folyamatosan tippeket, kikapcsolódási ötleteket adunk a távmunkához, illetve a karanténhoz" - közölte Simon Katalin, a PwC Magyarország pr-tanácsadója. Emellett egyéni és csoportos mentális, úgynevezett Resilience coaching támogatást nyújtanak a kollégáiknak, hogy lelkileg is egészségesek maradjanak. A PwC-n belüli csapatok is igyekeznek kreatívan átvészelni ezt az időszakot, kapcsolódni egymáshoz: "így lettek például a közös fröccs- vagy éppen frakkpéntekek, amikor mackónadrág helyett csinosan felöltözünk. Mindenki a saját otthonában van, de mégis "együtt - tette hozzá a menedzser.





Kiss Gyöngyvér, a Civil Impact ügyvezetője

Czibere Zsolt, a British Petrol csr-szakértője arról számolt be, hogy náluk a koronavírus és az ezzel járó kényszerű karantén minden tervet felülírt. Az olajár zuhanása miatt a vállalat kettős kihívással állnak szemben: "a csr-stratégia és az ehhez kapcsolódó események újratervezésénél így nem csak a járványügyi intézkedéseket kell figyelembe vennünk, hanem azt is, hogy a tervezett költéseinket is felül kell vizsgálnunk" - magyarázta a cég szakmebere.

E forráshiányos helyzetben fontos lett a vállalat számára, hogy ne csak egy egyoldalú pénzáramlást tartson fenn valamilyen adomány, vagy támogatás formájában, hanem valódi együttműködéseket generáljon a civil partnerivel - legyen az együttműködés, tanácsadás vagy "diversity"-beszerzés (sokszínűségi programok beszerzése) formájában. Czibere Zsolt beszámolt arról is, hogy a British Petrolnál kifejezetten a magyar kollegák részére összeállítottak egy wellbeing órarendet is, ahol céges trénerek segítenek elsajátítani a reziliencia és a mindfullness alapjait.

"Külön is figyelünk arra a mintegy ezer családos kollégánkra, akiknek most a magánélet is több kihívást jelent. Számukra előadásokat, tanácsadást szervezünk olyan partnerek bevonásával, mint a Hintalovon Alapítvány, a Bárányfelhő Alapítvány vagy a 3 királyfi, 3 királylány Alapítvány" - tette hozzá a szakember.

A dm Kft.-nél kicsit más a helyzet. A cég munkavállalóinak nagy része jelenleg is az első vonalban dolgozik, így az erőforrások jelentős részét a válalat az egészségvédelemre fordítja. Ez a jelenlegi helyzetben prioritássá a vásárlók és a dolgozók védelmét egyszerre teszi. A dm-nél ezért egy válságstáb is létrejött, mely folyamatosan kommunikál a dolgozókkal annak érdekében, hogy minden céges intézkedés átlátható legyen a számukra, és pontosan tisztában legyenek azzal, mi miért történik. Segítséget kapnak a nehéz helyzetek kezelésére is, tanácsokat és tippeket az újfajta szituációk kezeléséhez.

Ismét felélénkült at adományozás

Noha az adományozás, a klasszikus támogatás már nem élte fénykorát a vállalati működésekben, a különleges helyzet most ismét új lökést adott e társadalmi szerepvállalásnak. A megkérdezett vállalatok 95 százaléka adományoz vagy a munkavállók között szervezett vagy szervez adománygyűjtést.

Az Erste Bank komplett programcsomagot dolgozott ki. A "Veletek Vagyunk" a járványhelyzet nehézségeinek enyhítésére több célcsoportot is támogatnak; ebben fontos pillér a kórházak, szociális ellátórendszer támogatása. Szalay Orsolya, az Erste Bank social banking vezetője elmondta, hogy egy alapítvány köti össze őket az országban 28 kórházzal, és eddig közösen adományoztak több mint 3000 darab orvostechnikai eszközt. De együttműködnek több kisebb partnerszervezettel is, akik maszkok varrásával segítenek a kórházaknak és az egészségügyi szférában dolgozók.



Napi.hu A Coca Cola 2020 janárjában éppen megvásárolja a Kompánia Alapítvány tréningjét

Gyakori, hogy a vállalati támogatás mellett dolgozóit is adományozásra buzdítja a szervezet, a megkérdezett vállalatok 60 százalékánál működik adománygyűjtés a krízis sújtotta célcsoportok javára.

Az informatikával foglalkozó vagy szolgáltató központként működő szervezetek 70 százaléka eszközök adományozását is vállalta - legyen a célcsoport szociális intézményben, iskolában vagy hátrányos helyzetű családban. Egyes vállaltok a pénzbeli adományozás mellett más, speciális formákat is választottak a civil ügyek támogatására. A Coca-Cola például nemzetközi szinten április óta szünetelteti márkái reklámtevékenységét úgy, hogy a hirdetésekre szánt felületeiken és közösségi média csatornáikon a Magyar Vöröskereszt üzenetei láthatók.

Sok a vesztes, de készülni kell a poszt-cvid időszakra

A vállalatok többsége úgy nyilatkozott, hogy az előzetesen tervezett céges eseményeik (családi és önkéntes napok, fenntarthatósági programok, lakossági eseményeik és ezekhez kapcsolódó aktivitásaik), melyekbe civil szervezeteket voltak volna be, rendre elhalasztódtak, nem tudták a virtuális térbe átvinni. (Visszafelé jobban működik a digitalizáció: a civil-vállalati partnereségek másik oldalán, ahol a vállalatok tanácsadással, képzésekkel segítik a non-profit partnereket üzletileg és működésileg is hatékonyabb szervezetté válni, például a PwC négy éves Civil Mentoring Programja és az Erste Bank tanácsadása is átköltözött az online platformra.)

A cégek még nem tudják, hogy mikor, milyen körülmények között kerülhetnek sorra ezek a programok, és azt sem, hogy lesz-e forrásuk ezek megvalósítására. Ez óriási bevételkiesést jelent a civil szektornak akkor is, ha a felmérésben szereplő vállalatok mintegy harmada már vásárolt előre civil szervezettől szolgáltatást vagy terméket, hogy segíteni tudják annak fennmaradását.

Az további nehézség, hogy számos olyan önkéntes program és fenntarthatósági kezdeményezés is megrekedt most, melyek társadalmi vagy környezetvédelmi vonalon igyekeztek változást elérni. Kiss Gyöngyvér elmondása szerint legyen szó óvodai komposztáló programról, civilek művészeti vagy esélyegyenlőségi projektekről, azok érintett szervezetekegyértelmű vesztesei a helyzetnek.

Ezért is lesz kiemelten fontos, hogyan néz majd ki a civilek üzleti portfóliója a pandémiás helyzet után. A szervezet vezetője szerint az még ugyan kérdés, hogy egy gazdaságilag meggyötört poszt-covid időszakban milyen kapcsolódási pontokat tudnak majd találni a civil szervezetek a vállalatokhoz, de az nem, hogy előbbieknek nem arra kellene beredezkedniük, hogy a vállalatok további adományokkal tudják majd segíteni a fenntartásukat.

Arra kell készülniük, hogy megfelelői piaci szolgáltatásokkal beszállítói legyenek a for-profit szektornak - tette hozzá a Civil Impact Nonprofit Közhasznú Kft. vezetője.