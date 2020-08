Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Így működik az Ikea legújabb megoldása

Pár hete már bárki eladhatja a használt ikeás bútorait. Most lépésről lépésre bemutatjuk, mit tennie az érintetteknek. Az is kiderül, hogyan és mennyit fizet az Ikea. Ahogy az is, mit vesz vissza a bútorcég és mit nem.

Idén júliusban elindult az Ikea használtbútor-szolgáltatása, amelynek rajtját több mint egy évvel ezelőtt beígérte a társaság. Az Ikea megjelent Kelet-Magyarországon Ennek köszönhetően most már bárki visszaviheti a korábban Ikeában vásárolt, használt, de biztonságos és jó állapotban lévő bútorait. A használt termékekre a cég egyéves garanciát biztosít, kivéve azokat a sérüléseket, amelyek már a bútor eladásakor rajta voltak a terméken. Mit lehet? És mit nem? A lehetőség nem vonatkozik az összes ikeás termékre. A matracokat, konyhaszekrények (Faktum, Metod), elektromos készülékeket, konyhai munkalapokat, étkészleteket, textíliákat, önálló bútorrészeket, például polcokat, fiókokat, ajtókat nem veszi vissza az Ikea. A következő termékekkel viszont bátran lehet próbálkozni: kanapék és fotelek (csak teljesen tiszta, higiéniai szempontból 100 százalékos állapotú, dohányfüstmentes lakásból származó kanapék jöhetnek szóba)

dohányzóasztalok

könyvespolcok és tárolórendszerek

irodabútorok

székek

asztalok

tükrök

gyerekbútorok

kültéri bútorok

Pax gardróbrendszer

nagy ágykeretek Az űrlaptól a fizetésig Aki szeretne belevágni, annak első körben ki kell töltenie az erre vonatkozó űrlapot, amelyen a személyes adatok mellett a bútor pontos leírását kéri a cég. Ezt követően négy fotót kell készíteni a bútorról, több oldalról. A termék beazonosítását megkönnyíti, ha a cikkszámról, vonalkódról is készül fotó, feltéve, hogy még rajta van a bútoron. Ezt a "csomagot" kell az erre létrehozott internetes felületen az Ikeának, a cég pedig a válaszában ajánl egy árat. A legtöbb termék esetében az eredeti vételár 30 százalékát kínálja a cég. Az ár azonban lehet magasabb is, ha az adott bútor alig használt és nagyon jó állapotban van. Ha sikerül nyélbe ütni az üzletet, akkor az adott bútort be kell vinni a soroksári Ikea-áruházba. (Egyelőre csak ez az üzlet veszi vissza a termékeket, később majd a többi áruház is bekapcsolódhat a programba.) A bútort az Ikea újra elkezdi értékesíteni, ugyanazon az áron, amennyiért az eladótól megvette. Tehát nem tesz rá plusz összeget. Az is fontos ugyanakkor, hogy nem készpénzt ad a társaság, hanem egy bevásárlókártyára tölti fel a pénzt, amit az Ikeában lehet elkölteni. Ennek a magyarázata a cég szerint, hogy elsősorban a rendszeres vásárlóknak találták ki a szolgáltatást.