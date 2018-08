Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Így próbálják enyhíteni a Csepel térségében kialakult káoszt

Három beruházás továbbra is jelentős torlódásokat okoz Szigetszentmiklós és Csepel térségében - hívta fel a figyelmet pénteken az MTI-hez eljuttatott közleményében a Magyar Közút Nonprofit Zrt. A torlódásokban érintett főbb helyszíneken jövő héttől rendőrök is segítik majd a közlekedőket.

Munkanapokon reggel 6 és 9, illetve délután 16 és 19 óra között várható a legnagyobb forgalom és torlódás. A közútkezelő közleményében kifejtette: a Szigetszentmiklós és Csepel térségében folyamatban lévő beruházások kivétel nélkül a közlekedési infrastruktúra fejlesztését és javítását célozzák az ott lakók és az arra közlekedők életszínvonalának javítása érdekében.

Július 13-án indult teljes útzár mellett a Massányi út felújítása Szigetszentmiklós Város Polgármesteri Hivatalának beruházásában. Ezek a munkálatok október közepéig tartanak.

Az M0-s autóút felújítása a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. lebonyolításában és beruházásában terelések kiépítésével július 14-én indult el két szakaszon. A teljes projekt több ütemben 2020 tavaszáig tart.

Ezek mellett a Magyar Közút Nonprofit Zrt. beruházásában május 2-án indult el a Csepel-Szigetszentmiklós összekötő út felújítása egy új körforgalmú csomópont építésével az M0-s autóút mellett. A teljes projekt október közepére fejeződhet be. Ennek kapcsán kitértek arra is, hogy a csomópont építése során technológiai okokból augusztus 26-tól lezárták a le- és felhajtót. Ráadásul az érintett csomópontban egy magas nyomású vízvezeték található, amelyről kiderült, át is kell építeni. Ez pedig 3-4 héttel meghosszabbította a munkát.

A munkálatok kapcsán kiemelték, hogy a szigetszentmiklósi csomópontban az M0-s autóútról az M5-ös felől jövők nem tudnak lekanyarodni Csepel irányába, illetve Csepelről az M1-es felé történő felhajtás sem lehetséges szeptember végéig.

A környéken közlekedőknek néhány hasznos tanácsot is közölt a közútkezelő. A Csepeli úton autózók Budapest és Szigetszentmiklós között egyenesen közlekedhetnek oda-vissza, így aki Csepelről Szigetszentmiklósra vagy Szigetszentmiklósról Csepel irányába halad, a kihajtó lezárása miatt könnyebben juthat át az átépítés alatt álló csomóponton, mert az M0 irányába se a le-, se a felhajtás nem lehetséges, vagyis nincs keresztező forgalom.

Azok, akik Csepel felől szeretnének az M0-ra felhajtani az M1-es irányába, a halásztelki csomópontot használhatják, akik pedig Csepelről az M5-ös felé közlekednének, azok a Csepeli úton Szigetszentmiklós irányába haladhatnak, majd az M0-s feletti hídon áthajtva, közvetlenül felhajthatnak az M0 autóútra - fejtették ki.

Azt írták: mindent megtesznek a Csepeli út új körforgalmának építési munkáinak felgyorsítása érdekében, hogy a korlátozással járó munkák a lehető leghamarabb befejeződjenek. A körforgalom építésekor támfalat is építenek, ezért a technológiai átfutási idők kötöttek, de minden egyéb, korlátozással járó, kiegészítő tevékenységet csúcsidőn kívül, akár hétvégén, akár éjszaka végeznek majd a szakemberek.

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. arra kéri a közlekedőket még indulás előtt mindenképpen tájékozódjanak a korlátozásokhoz, munkavégzésekhez kapcsolódó aktuális forgalmi helyzetről a cég Útinform szolgálatánál a +36-1-336-2400-s telefonszámon, illetve a www.utinform.hu weboldalon, de érdemes navigációs, közösségi autós alkalmazást is használni.