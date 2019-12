Így teheti tönkre a kazánját - 100 ezres lehet a kár

Sokan követnek el alapvető hibákat saját fűtési rendszerükkel kapcsolatban, ennek pedig nem csak súlyos anyagi következményei vannak, de a meleg radiátorról is le kell mondaniuk - hívják fel a figyelmet a Gépész Holding szakemberei.

Az emberek hajlamosak azt gondolni, hogy ha valami új, akkor az biztosan nem igényel törődést, karbantartást. A fűtésnél ennek pont az ellenkezője igaz. Egy rendszer kialakítása során szerelési törmelék, sorja, vasdarabok maradhatnak a csövekben, amelyek egészen biztosan eljutnak a kazánba.

A másik komoly problémaforrás egy frissen beépített rendszernél a radiátorok belsejében lévő olaj, amelyet a vízáram a kazánba, egészen pontosan annak hőcserélőjébe fog bemosni, ott pedig egyszerűen beleég ebbe az olcsónak nem mondható alkatrészbe - figyelmeztetnek a szakemberek.

Elvileg a fűtést szerelő csapatnak figyelmeztetnie kell az újdonsült tulajdonost a rendszer tisztításának szükségességére, a gyakorlatban ez azonban sokszor elmarad. Az átmosást szakemberre kell bízni, aki nagynyomású mosóval és egy speciális vegyszerrel eltávolítja a kazánra nézve veszélyes anyagokat a rendszerből.

Amikor kazánt cserélünk

A rendszer átmosása természetesen nem csak új telepítésénél fontos, hanem többek között kazáncserénél is. A radiátorokban keringő víz ugyanis a csövek és a radiátorok korróziója miatt tele van szennyeződésekkel, illetve vízkővel is. Ezek sokszor a csövek sarokelemeiben, nehezen hozzáférhető szakaszon ülnek meg. A munkához olyan vegyszerek szükségesek, amelyek a rozsdaiszapot, illetve a vízkövet is oldják. A szakemberek ilyenkor általában két hétig járatják a vegyszeres vizet a rendszerben. Fontos, hogy ennek is megvan a maximális időtartama, előbb utóbb a vegyszer ugyanis nem csak a szennyeződéseket, hanem a csöveket is oldani kezdi.

Aminek alapfelszereltségnek kell lennie: a mágneses szűrő

A mágneses szűrő - ahogy a nevéből is következik - felfogja a vashulladékot, a rozsdát de minden mást is, amely a kazánba jutva meghibásodást okozhat. A szűrőt mindig a kazán elé, a visszatérő ágba kell tenni, hogy semmit se engedjen a hőcserélőbe. Ha például egy új, kondenzációs kazánhoz nem teszünk szűrőt, akkor ezt a funkciót a szivattyú fogja betölteni és egy nyári leállás után egyáltalán nem biztos, hogy újra fog indulni.

Ma már, ha egy kazán esetében kiderül, hogy a meghibásodást a nem megfelelő tisztítás, szűrés okozta, akkor könnyen lehet, hogy nem fogjuk tudni érvényesíteni a garanciát

- figyelmeztetnek a Gépész Holding szakemberei.

Ha pedig nekünk kell a hibát elhárítani, az bizony fájni fog:

egy kazán hőcserélője 50-150 ezer forintba kerülhet, a csere munkadíja pedig elérheti az 50 ezer forintot.

Ezen kívül azért is érdemes mágneses szűrőt beszereltetni, mert növeli a rendszer élettartamát, csökkenti a karbantartási költségeket, az éves fűtésszámla pedig 6 százalékkal csökkenhet.

A Gépész Holding az ADEY MagnaClean Professional mágneses szűrőt ajánlja, amely a gyakorlatilag a lebegő fekete vas-oxid 100 százalékát eltávolítja a rendszerből.

A védőfolyadékok közül a 125 liter víz megtisztítására alkalmas Adey MC1+ Protector és az MC3+ tisztítófolyadék használatát javasolják.

A cikk megjelenését a Gépész Holding támogatta.

