Így változtak a fizetések a koronavírus-járvány hatására

Tíz évet fejlődtek a digitális eszközök használatában világszerte az emberek a koronavírus-járvány alatt. Magyarországon is rákaptak a digitális bankolásra sokan, akik korábban idegenkedtek ettől - mondta Becsei András, a Magyar Bankszövetség alelnöke egy konferencián.

A koronavírus felgyorsította a digitális fejlődést. Az elmúlt hónapokban akkora változás volt a digitalizációban, mint máskor tíz év alatt - jelentette ki Becsei András, a Magyar Bankszövetség alelnöke a Portfolio Financial and Corporate IT 2020 konferencián. Az Egyesült Államokban a digitális kereskedelem részaránya például 11 százalékkal nőtt négy hónap alatt, ehhez korábban egy évtized kellett.

Az informatikai fejlesztések mellett számos egyéb fejlesztés várt a hazai bankokra, az egyik nagy kihívás ezek közül a hitelmoratórium volt. A fejlesztések ennek ellenére nem álltak meg, az sem indok ma már, hogy előbb a meglévő eszközöket használja mindenki, és csak ezt követően fejlesszenek újat a bankok. A fejlesztéseknek ennél gyorsabban kellett történni.

A bankok egyik fő célja most az, hogy a fintech-cégekhez hasonló szabályozás vonatkozzék rájuk, ne legyen nagyobb a bürokrácia, ugyanakkor a fintech-cégekre is vonatkozzanak szigorúbb szabályok, mint korábban. A Wirecard-botrány után van esély a szabályozás egységesítésére.

A készpénzhasználat mindenhol csökkent, csak Magyarországon nem

Az elmúlt hónapokban a készpénz használata az egész világon csökkent, sőt a bankkártya-használat is csökkent azon országokban, ahol már elterjedt a mobilfizetés. Vannak olyan fejlődő országok, amelyeknél a bankkártya-elfogadó hálózat nem olyan jelentős, különösen ezekben terjed gyorsan a mobilfizetés.

Magyarországon a kártyás vásárlási forgalom az év elején növekedett, a "bespájzolás" időszakában masszív forgalomnövekedés volt mind a kártyás, mind a készpénzes forgalomban. Március után a készpénzfelvétel csökkent, és már egyértelműen a kártyás fizetési forgalom erősödött - mondta Becsei. Az új eszközöket egyre többen használják. Szinte egyik napról a másikra nőtt 12 százalékkal az új eszközökre történő bejelentkezések száma, ekkora növekedéshez korábban mintegy öt év kellett.

A moratóriumból történő kilépéssel kapcsolatos nyilatkozatokat robotokkal dolgozták fel, a húsvéti hosszú hétvégén több tízezer nyilatkozatot kezeltek le a bankok. A járvány egyik nyertese ugyanakkor a készpénz volt, folyamatosan nőtt az állomány. A társadalmi költsége ennek nagyon magas, évente 500 milliárd forint lehet, ez egy-egy állampolgárra lebontva 50 ezer forint.

Vannak már előrelépések, de még van mit fejleszteni

A bankszövetség digitális fejlesztési javaslatai több fejezetből állnak. Vannak egyes törvényi korlátozások feloldásával kapcsolatos kérések, vannak innovatív megoldásokkal kapcsolatos megoldások, például az, hogy a tértivevényes levelek érkezhessenek meg digitális tárba is. Jó lenne az is, ha a digitális ügyintézési szigetek össze lennének kötve, vagyis az egyes digitális állomások között ne pecsétes papírokkal kelljen közlekedni. A készpénzállomány csökkentésére is vannak stratégiai javaslatai a bankszövetségnek.

A szervezet egyes javaslatai, amelyeket egy évvel ezelőtt publikáltak, már megvalósultak, vagy közel járnak a megvalósuláshoz - mondta Becsei. Ezek között van az elektronikus aláírások használata, illetve papír alapú igazolások digitális másolatának elfogadása. Az e-személyi banki adatokkal történő feltöltése is jelentősen javíthatja az ügyintézés minőségét. Az online kasszát működtető kereskedők számára kötelező elektronikus fizetési megoldások biztosítása január 1-től szintén fontos előrelépés.

Jelentős előrelépés lenne a teljes bizonyító erejű magánokiratok digitális megoldása. Az e-ügyintézésnél is lehetnének további fejlesztések, és a jelzálog-hitelezésnél is vannak még olyan lehetőségek az ügyintézésben, amelyek digitalizációjával a jelenleg 4-6 hetes ügyintézés 2 hétre csökkenhetne.