Ilyen még nem volt: hiába kért traffipaxokat a rendőrség

Egyetlen ajánlat sem érkezett, a 20 darab mozgás közbeni, hitelesített sebességmérő eszközre kiírt közbeszerzésre.

A nyílt tender eredménytelenségét az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) közölte az uniós közbeszerzési közlönyben.

"A közlekedési jogsértések megelőzése, felderítése és a közlekedésbiztonsági helyzet javítása érdekében, valamint a mozgás közben észlelt jogsértések dokumentálásához, illetőleg a helyszíni intézkedést igénylő jogsértések bizonyítása végett 20 darab mozgás közbeni mérésre is alkalmas, hitelesített, közúti ellenőrzésre szolgáló járműsebesség-mérő berendezés beszerzése" - szerepelt az kiírásban.

A rendőrségi közlemény tömören közli, hogy a tender eredménytelenül zárult, mert nem nyújtottak be ajánlatot.

Egy évvel ezelőtt kezdte meg a rendőrség a rendszeres mozgás közbeni sebességmérést. A be nem jelentett sebességmérés több hírportál szerint jogszabálysértő, miután a rendőrségi törvény előírja, hogy előzetesen nyilvánosságra kell hozni a megfigyelt területre vonatkozó adatokat. Óberling József, az ORFK közlekedésrendészeti főosztályvezetője emlékeztetett: az ORFK 2018 szeptemberben jelentette be, hogy a közlekedési fegyelem megbomlása miatt szigorítják a sebességellenőrzéseket; nem fogják például közzétenni a mérések tervezett helyszínét, és "civil" járművekkel is ellenőriznek.