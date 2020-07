Ilyen sem volt még: nulla százalékos kamatú hitel ajándékkal

Újabb bankok röppentek rá a lassan ébredő hitelkártyapiacra. Van hitelintézet, ahol az idén nulla százalékos a kamat, de ha vásárol valaki így hitelbe, pontokat vagy pénzt gyűjthet össze.

Lassan éledezik a tetszhalott állapotba került hazai hitelkártyapiac. Március 19-én, amikortól életbe lépett a hiteltörlesztési moratórium, és amikortól a jegybanki alapkamat + 5 százalékpontos plafont írtak elő a fogyasztási hitelek teljes hiteldíjmutatójára (thm) 2020 végéig, az új hitelkártyák értékesítését jóformán minden hazai pénzügyi cég felfüggesztette. Az akkor még legfeljebb 5,9 százalékos, ma már az új alapkamat miatt csupán 5,75 százalékos thm-mel értékesíthető hitelkártyával ugyanis egyetlen bank sem rendelkezett.

A többi fogyasztási hiteltermék értékesítése is szünetelt egy darabig, de míg a személyi hitelek piacára viszonylag gyorsan, akár már néhány napon belül visszatértek a pénzügyi intézmények, a hitelkártyák értékesítése a legtöbb banknál még most, csaknem négy hónappal a thm-plafon bevezetése után is szünetel. A K&H és a Budapest Bank tért vissza elsőként a lakossági hitelkártya-piacra.

Emelkedik majd a kamat

A Budapest Bank volt az első bátor játékos a piacon: már április 14-étől értékesíti a hitelkártyákat. Ezeket e hónap elejéig maximum 5,9 százalékos, azóta pedig 5,74 százalékos thm-mel értékesíti, januártól viszont jön a standard hitelkártyakamat. A K&H is mindössze egy hónapot hagyott ki, április 20-tól forgalmazza ismét a hitelkártyákat, amelyek thm-je maximum 5,75 százalékos lehet az év végéig. Hogy onnantól kezdve milyen kamatokkal szembesülnek majd az ügyfelek, arra most nem tudott válaszolni a bank, de a honlapon 18,5-26,1 százalékos mutatók vannak megadva.

Azóta még két hitelintézetnél vették fel a termékpalettára újból a kártyahitelt. Az Erste Banknál május 18. óta igényelhetők a kormányrendeletben meghatározott feltételekkel az új hitelkártyák. Ezeknél az idén a június 30-ig értékesített termékek esetén 5,9, július 1 után 5,75 százalék lehet a maximális thm. Ez január 1. után a normál árazásra tér vissza, ahol a korábbi, pandémiás helyzet előtti törvényi maximum a felső határ, ám a thm konkrét mértéke minden esetben függ az igényelt termék típusától és a hitel nagyságától is - közölte a bank a Napi.hu-val.

Júniusban tért vissza a hitelkártyapiacra az OTP Bank. Az új ügyfelek számára a hitelkártyák thm-je az idén egyelőre 4,9 vagy 5,7 százalék, jövőre azonban emelkedni fog, és a most szerződős kliensek is ugyanakkora kamatot fizethetnek majd, mint a régiek, vagyis januártól 38,9, illetve 39,8 százalékra ugrik majd a thm.

Most tényleg nincs kamat

A páratlanul alacsony thm-ek úgy jönnek össze, hogy a bankok nagyon alacsony kamatot számolnak fel a vásárlásokra. A hitelkártyáknál persze odafigyeléssel el lehet érni, hogy soha ne fizessen kamatot az ügyfél. Ehhez az kell, hogy a kártyát csak vásárlásra használja, készpénzfelvételre ne, az ugyanis mindig kamatozik. A kamatmentesség további felvétele, hogy adott hónapban a vásárlások során elköltött összeget hiánytalanul vissza kell tölteni az egyenlegbe a megadott határidőre.

Most azonban vannak olyan hitelkártyák, amelyeknél akkor is kamatmentes marad a vásárlás, ha az ügyfél nem törleszt. Az Erste hitelkártyáinál például a havi kamat 0 százalék. A thm is alacsony ennek megfelelően, csupán 2,2 százalékos. Az OTP nem ennyire nagyvonalú, ott 0,2, illetve 0,33 százalékos havi kamattal terhelik meg a vásárlásokat, és a készpénzfelvétel, de ez is a töredéke annak, amit jövőre fel fognak számolni. Akciósan viszont lehet igényelni részletfizetést 10 hónapra 0 százalékos thm-mel.

A K&H-nál is 0,34 és 0,04 százalék közötti havi kamattal ketyegnek most a kártyahitelek, a Budapest Banknál is fél százalék alatt van a havi vásárlási kamat az új kártyákra, ami minden banknál a korábbi hitelkártyák esetében jellemzően 2,5 százalék fölött szokott lenni.

Az év végéig kamatmentes, vagy szinte kamatmentes hitel azért is lehet még vonzó, mert sok plasztiklaphoz továbbra is járnak a megszokott kedvezmények, sőt csatlakozási bónuszt is kaphat az ügyfél levásárolható pontok formájában. A bankok pénzbeli vagy más jóváírást, pontokat adnak az ügyfélnek. Az Erste Wizz Air kártyáján továbbra is gyűlnek a pontok, ha valaki tehát a légitársasággal szeretne repülni valahová, beválthatja, ami a hitelkártyáján összegyűlt. A nullás vagy a közeli kamat persze csak az új kártyákra vonatkozik, a meglévő ügyfelek, ha nem törlesztenek időben, minden banknál magas kamattal számolhatnak.

Szigorodó feltételek

A bankok arról szemérmesen hallgatnak, szigorítottak-e a kártyahitelek feltételein. A Budapest Bank azt állítja: változatlan feltételekkel bírálja el a kártyahiteleket.

A K&H válaszából viszont a sorok között azért ki lehet olvasni, hogy történtek változások, és nem a lazítás irányába. "Bankunk fontosnak tartja, hogy a hitelek széles körben elérhetőek legyenek, s minél nagyobb ügyfélkör igényeit elégítsék ki. A bank likviditása és szolvenciamutatója nagyon szilárd, így továbbra is kiterjedten tud hitelezni, azonban a hitelezési igények elbírálásakor prudensen kell eljárnia, s a magyar kormány által bevezetett 5,75 százalékos maximális thm mellett kell biztosítania banki, hitelkockázati költségeinek fedezetét. Így hitelbírálati feltételeit ennek megfelelően kell kialakítania, szükség szerint megváltoztatnia, ahogy tette ezt az elmúlt hónapokban is" - válaszolták a Napi.hu kérdésére.

Az OTP azt közölte: az igényléshez szükséges minimum jövedelem összege OTP Bonus és Otthon hitelkártya esetén 100 ezer forint, és csak a határozatlan idejű munkaviszonyból származó jövedelem fogadható el. A járvány előtt már havi 80 ezer forintos jövedelem mellett is lehetett ilyen típusú hitelkártyát igényelni a banknál.

A bankok többsége viszont eddig nem tudta beárazni a kockázatot, március 19. óta még mindig nincs hitelkártya egyebek mellett a Takarékbanknál, a CIB-nél, az UniCreditnél, az MKB-nál, a Raiffeisennél és a Magyar Cetelem Banknál sem.

Kicsi a piac

Bár a hitelkártya praktikus eszköz, és azok, akik ügyesen használják, általában sokat nyernek vele, a piaca folyamatosan szűkül. A jegybank adatai szerint az első negyedév végén nem egészen 1,263 millió darab volt használatban, ami kilencéves mélypontnak felel meg. Jellemző a piacra, hogy bizonyos kampányidőszakok - például karácsony - idején megugrik a kártyák száma, sokan azonban vissza is adják a plasztiklapot néhány hónappal később.

A megmaradt ügyfelek viszont szívesen használják a kártyát: a vásárlási tranzakciók száma és értéke is folyamatosan nő külföldön és belföldön egyaránt. A drága, magas kamattal ketyegő készpénzfelvételeké viszont folyamatosan csökken. A kamatozó kártyakövetelések volumene folyamatosa csökken, a koronavírus-járvány és a moratórium is csak kis mértékben növelte meg a szintjét áprilisban. Akkor 85,5 milliárd forint kamatozó hitellel tartoztak az ügyfelek a bankoknak, míg a nem kamatozó kártyahitelek mennyisége a Magyar Nemzeti Bank (MNB) adatai szerint nem érte el a 43 milliárd forintot.