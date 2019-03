Íme, a csúcsmelósbérek a Lidlnél, az Aldinál és társaiknál

A kiskereskedelemben nem az eladótérben, hanem a logisztikában, raktárban, szállításban dolgozóknak adják a több fizetést. A targoncást is "aranyárban" mérik, mindenütt. Most épp a karbantartók és a sofőrök vezetnek bérekben, előbbiek villanyszerelő végzettséggel. Nem csak a kis-, és a nagyboltok, hanem az eladótér és a logisztika között is kinyílt a bérolló. A blokkk.com összeszedte a kétkezi munkával elérhető legnagyobb béreket, kereseti lehetőségeket, javadalmazásokat.

Máig vannak, akik titkolják a nyilvánosság, pontosabban az álláskeresők elől, milyen javadalmazást is kínálnak. Akár elárulja egy boltos vállalkozás, akár nem, az elmúlt években igencsak kapaszkodniuk kellett az eladók, árufeltöltők, pénztárosok, vagy éppen a raktárosok béremelésében, hiszen a minimálbér alulról tolta, a munkaerőhiány pedig felülről húzta a javadalmazásokat és ez dobta a legnagyobbat a béreken (amin most nem alapbért értenek, hanem javadalmazást, szőröstül-bőröstül).

Csúcsgázsik félmillió felett szakmunkás végzettségekkel

A portál a nem számszerűsített javadalmazásokat nem vette figyelembe (például egyes pótlékok, munkába járás támogatása, egészségügyi juttatások), tehát csak azt a pénzösszeget, amit az álláskereső is látott. Tízéves távlatokkal nem számoltak, de a rövidebb időszakokra ígért javadalmazással már igen (például az Aldi megadja azt is, hogy aki nála tíz éve dolgozik, az többet kap sokkal, mint aki frissiben belép.)

Egyes munkakörökben persze társulhat ehhez némi adminisztráció is, de középfokú, szakmunkás végzettséget követelő fizikai munkákról van szó általában. A blokkk.com megnézte a feladatokat is: az Aldi raktári dolgozójának a kiválasztott álláshirdetés szerint például "kartonok raklapra történő összepakolása" a feladata. Bruttó 309 ezerért. Az épületkarbantartónak van ellenőrzési és dokumentációs, adminisztrációs feladata is, de végzettségnek elég egy szakmunkás bizonyítvány is. Mint egy élelmiszerboltos eladónak.

A "tól-ig" megadott javadalmazásnál abból indultak ki, hogy elérhető a nagyobb javadalmazás is már belépéskor, nyilván nagyobb gyakorlatot és szaktudást felmutatva (például a CBA esetében). Ezzel a módszertannal persze lehet vitatkozni. A Tesco esetében is azt vették figyelembe, amit ígért. Az több pótlékkal és más kiegészítésekkel is számol.

Az eladótérben előbbieknél kisebbek a javadalmazások, ami hó végén a borítékban lapul. Az Aldi ebben a sorban némi kivétel, mivel ott nyolc órára vetítve bruttó 309 ezer forint a bolti eladók fizetése egységesen.