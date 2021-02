Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Erstések figyelem: hétfőtől fontos változások jönnek a bankolásban

Hétfőn indul George, az Erste új digitális platformja. Az alkalmazás segítségével rugalmasan és könnyen tudják intézni az ügyfelek a pénzügyeiket, a bankszámlaműveleteken túl hitelt is igényelhetnek, és az értékpapírszámlájukat is tudják kezelni. A digitális platform teljesen felváltja az Erste jelenlegi lakossági NetBankját és MobilBankját, miközben George új, rendkívül kedvező csomagáras folyószámlát és különleges kártyát is kínál.

George megérkezett Magyarországra, a hazai lakossági ügyfelek február 8-tól használhatják az Erste Bank digitális platformját - jelentette be Jelasity Radován, a hitelintézet elnök-vezérigazgatója. Az Erste csoport 2012-ben vezette be digitális platformját Ausztriában, majd folyamatos fejlesztések mellett tette elérhetővé a megoldást szerte Kelet-Közép-Európában. Tömegeknél nem működik január óta a bankkártyás vásárlás: ez áll a háttérben Ma George öt országban az Erste hatmillió ügyfelének könnyíti meg az életét és nyújt személyre szabott digitális pénzügyi szolgáltatásokat. A George Labsben 250 fejlesztő dolgozik az újabb megoldásokon. A befektetéseket is kezeli George sokkal több, mint egy korszerű banki applikáció, amely - egyedüliként a magyar piacon - az Amazon felhőjében fut, ezzel rendkívüli gyorsaságot és biztonságot garantálva. George felhasználóbarát és kényelmes: moduláris rendszere révén mindenki saját magára szabhatja a szolgáltatási kínálatot. Bár univerzális banki szolgáltatásokat kínál, az ügyfélcentrikus dizájnnak köszönhetően vetekszik a fintech cégek megoldásaival - állítja az Erste. A bank szerint nincsenek felesleges menüpontok, ám minden ott van, ami kell, legyen szó több számla és kártya kezeléséről, befektetésről vagy valamilyen új termék, hitel, kártya, befektetés vagy biztosítás igényléséről. A számlák és funkciók közötti navigálást George csemperendszere segíti, az egyes modulok színe, háttere egyénileg állítható, így lehet ránézésre, egy pillanat alatt megállapítani, hogy éppen melyik számlát vagy szolgáltatáscsomagot kezeljük. Egyes partnerekhez fényképet is rendelhetünk, így látjuk is, kinek utalunk. A rendszer mindeközben digitális pénzügyi asszisztensé tehető: a banki rendszerekben Magyarországon először alkalmazott elasztikus kereső az első néhány karakter után felkínálja a feltételnek megfelelő összes tranzakciót, így egyszerű keresni a kiadások között. A költéseket eleve kategóriákba rendezi a kártyatársasági adatok alapján, ám ezeket a felhasználók szabadon szűkíthetik és bővíthetik, módosíthatják és további kategóriákba rendezhetik, az egyes kiadásokat besorolhatják és hashtagelhetik, így látják, ha egy kategóriában, például ruhavásárlással vagy baráti sörözésekkel túlszaladnak a tervezett havi limiten. George az adatokat havi és éves bontásban elemzi, pontos képet mutat arról, mennyi pénz áll a rendelkezésünkre, pénzügyi mentorként segítve a személyes pénzügyi fejlődést, egyéni tanácsokat, ötleteket ad. Az Erste ügyfelei ezen kívül akár a mobiljukról is nyithatnak értékpapírszámlát, kezelhetik befektetéseiket, vásárolhatnak állampapírokat, választhatnak befektetési alapok közül és persze egy grafikus felületen nézhetik meg azt, éppen mekkora hozamot termelt a portfóliójuk. Lehet benne számlákat, jótállási jegyeket tárolni George összekapcsolja a különféle szolgáltatásokat és segíti az ügyfeleket a mindennapi bankolástól a hitelfelvételen át a megtakarítások kezeléséig. Megjegyzi a számlaszámokat és a neveket, segít kitölteni az űrlapokat, segítségével könnyen lehet online új terméket igényelni. Képes a számlák, akár a jótállási jegyek tárolására is, így a kiadásokhoz hozzárendelhetők a garanciajegyek, miközben a rendszer emlékezteti a felhasználót, ha közeleg a személyi igazolványának lejárati dátuma vagy éppen ideje megvenni az újabb éves autópálya matricát. Az Erste Bank több mint 300 ezer magyarországi MobilBank felhasználója automatikus frissítésként kapja meg George-ot a következő hetekben, míg a NetBank esetében az átállás fokozatos lesz, a webes felületet egy ideig a hagyományos megoldással párhuzamosan érik el az Erste meglévő ügyfelei. Nyár közepén azonban az Erste Bank lakossági ügyfelei már csak George megoldásaival találkozhatnak a mobil- és az internetbankban egyaránt, miközben a folyamatos frissítések révén a rendszer addig is havonta megújul. A nyáron George a Google Pay-jel bővül, így az androidos mobilokkal rendelkező ügyfelek is élhetnek az egyszerű mobilfizetés lehetőségével, de jön a telefonon vásárláskor igénybe vehető részletfizetés, a teljesen online személyi kölcsön igénylés és egy új kedvezményrendszer, amely az Erste ügyfeleinek kínál különböző vásárlások után visszatérítési lehetőséget. Négyből három banki ügyfél digitális felhasználóvá válhat A pandémiás válság minden tekintetben felgyorsította a digitális átállást, legyen szó a pénzügyek intézéséről vagy a bankok belső működéséről. Az Erste Bank digitális csatornái tavaly soha nem látott növekedést értek el, annyit, mint az azt megelőző több mint két évben összesen. George bevezetése ennek újabb lökést adhat - hangsúlyozta Jelasity Radován, aki kiemelte azt is, hogy a magyar Erste Bank jelenleg is kiemelkedik a csoportból a digitálisan aktív ügyfelek közel 60 százalékos arányával. Ez a várakozásaik szerint az új digitális platform bevezetésével ez 75 százalék fölé emelkedhet. Azt reméljük, George nem csak kézzel fogható segítséget ad az ügyfeleknek, de ezzel bepillantást nyújt a jövő bankolásába is - mondta, hozzátéve, hogy Ausztriában az új ügyfelek harmada kifejezetten a platform miatt választja az Erste Bankot, így az segíthet a növekedési tervek megvalósításában is. Jön a George-számla is A digitális platform indulásával párhuzamosan a bank megjelenik a George-számlával. Az Erste első csomagdíjas termékét teljesen online, videós azonosítás segítségével lehet igényelni mindazoknak, akik nem rendelkeznek folyószámlával a banknál. A George-számla okos árazású, vagyis automatikusan igazodik a díja a számlaforgalomhoz: 250 ezer forintos havi forgalomig mindössze 390, 400 ezer forintos havi forgalomig 990 forintért kínál digitális csatornák - online megbízások és átutalások, bankkártyás fizetések - használata esetén egyéb költségektől mentes csomagot az ügyfeleknek havi legalább százezer forintos jóváírás teljesítése esetén. Ráadásul a bevezető kampányban az első három hónap díját el is engedi a pénzintézet és hasonló díjmentességet biztosít az értékpapírszámla-vezetésre is. A szintén most debütáló George-kártya különlegessége a formátum lesz: az eddigi fekvő megoldások helyett a magyar piacon először a plasztiklap álló helyzetű lesz - alkalmazkodva ahhoz, hogy a kártyát ebben a helyzetben használják, helyezik be az automatába vagy a fizető terminálba. Mibe fektessünk 2021-ben? Befektetői konferencia március 5-én a Napi.hu szervezésében. A részletes programért kattintson!