Indul az akció - pénzt kérnek a jövő nyugdíjasaitól

Elindult a tagdíjfizetésre buzdító kampány a Horizont Magánnyugdíjpénztárnál. A cél az, hogy március végéig a tagok minimum 70 százaléka fizesse be a 2400 forintos összeget. Ha nem fizetnek elegen, végelszámolás várhat az intézményre.

Ettől nem tartanak, a Horizont Magánnyugdíjpénztárnál ugyanis évek óta sikeresen zajlik az éves tagdíj és támogatás befizetését ösztönző kampány, így rendszerint március utolsó hetére mind a tagdíjfizetés, mind a támogatás eléri a kívánt mértéket. Az elmúlt két évben 80 százalék fölött volt a tagdíjfizetési arány, és a 9600 forintos működési támogatást is befizette a tagok 62 százaléka. Erre szükség van ahhoz, hogy a pénztár fennmaradhasson, hiszen a működést finanszírozni kell.

70 százalékos minimum

A 2400 forintos tagdíj a 2020. márciustól 2021. februárig tartó egy éves időszakra szól. A jogszabályok szerint a tagok legalább 70 százalékának kell fizetnie ahhoz, hogy a pénztár fennmaradását biztosítsák, mivel a jogszabály rendelkezései szerint a pénztár jogutód nélkül végelszámolással megszűnhet, ha a tagdíjfizető tagok száma a megelőző hat hónap átlagában legalább kettő hónapon keresztül a taglétszám 70 százaléka alá csökken.

A tagdíj a pénztártagok saját nyugdíjcélú megtakarítását gyarapítja, amelyből a pénztár mindössze 2,5 százalékot vonhat el. Ez a 2400 forintos éves tagdíj mellett csupán 60 forintot jelent. A fennmaradó összeget a tag egyéni számláján jóváírják. Mivel a jogszabály indokolatlanul alacsony mértéket szabott meg a tagdíjakból történő működési elvonásra, és az év végi egyenlegek terhére történő hozzávetőlegesen 0,1 százalékos elvonás nagyrészt a járadékszolgáltatás működtetetéséhez szükséges biztonsági tartalékba kerül, a pénztár a napi működési kiadások fedezésére, azaz a számlavezetési költségekre 9600 forintos működési támogatás befizetését kéri tagjaitól.

A működéshez támogatás kell

A működési támogatást teljes mértékben a pénztár működésére fordítják, ebből fedezik az informatikai és adminisztrációs költségeket, fizetik a felügyeleti díjat, a béreket és a többi kiadást. A pénztár ezért arra kéri a tagokat, ezt is fizessék be. A Horizont a következő időszakban hetente értesíti majd a tagságot, hogy fizessék be a tagdíjat, e-mailben, sms-ben és a Facebookon is erre buzdítanak majd.



A pénztárnak 36 ezer tagja van, és a honlapján működő számláló szerint 12 százalékuk fizette már be az éves tagdíjat, a működési támogatást pedig 6 százalékuk utalta át. A másik három pénztár közül az MKB és a Szövetség hónapról hónapra szedi be a tagdíjakat, a Budapest éves díjat szed, és már teljesítette 2020-ra a 70 százalékos arányt.