Intézkedett a Lidl - újabb felvonás a szőlőcsatában

Több boltláncban is már 500 forint alá került a szőlő kilós ára. Most is van azonban kivétel.

A pár hete elindult szőlőszezonban a boltláncok rendre jönnek elő újabb árakkal. Sokféle szőlő szerepel a palettán, a fehér a pirosak és a rozék. Augusztus végén az auchanos szőlő volt a legolcsóbb, a múlt héten a Penny és az Aldi nyerte az árversenyt.

Ezen a héten a Lidl lépett és múlt heti 600 forint feletti ár helyett 449 forintért adja a gyümölcsöt, ugyanannyiért, mint az Aldi. A rivális Penny pedig 50 forinttal kér többet. A Tesco pedig erre a hétre félkilós kiszereléssel készült, ezért 379 forintot kell adni, vagyis itt a legmagasabb a kilós ár, ami 758 forint - derül ki a mindenar.hu élelmiszerár-összehasonlító oldalról.

Az Agrárgazdasági Kutató Intézet adatai szerint a budapesti piacokon (Vámház körút, Fehérvári út) 400-600 forintba került a különböző fajtájú - például fehér, piros, Cardinal, Chasselas, Pannónia - szőlők kilója, a vidéki piacokon pedig 420-450 forint volt az átlagos árszint.